El festival de cine de Florida: un Oasis para Creative Souls | Festivales y premios

Cada abril, artistas y partidarios de arte se reúnen en el Teatro Enzian de 40 años en el norte de Orlando (y un multiplex cercano), un lugar de gran comodidad en tiempos preocupantes. Es tentador llamar al amado Festival de Cine de Florida un oasis, dada la era cada vez más anti-arte en la que nos encontramos en la década de 2020, pero uno realmente debería considerar el significado de esa palabra. No es solo un espacio cómodo y seguro en un desierto, es un lugar que brinda a los visitantes sustento y la capacidad de sobrevivir fuera de él. Florida tiene ese ambiente sin subraya o destacando su obvia importancia. Es poderoso a través de la acción, no las palabras, a través de la manera en que amplifica las voces y los valores de la creatividad.

Me pidieron que sirviera en el jurado de pantalones cortos para 2025 y quería compartir algunas palabras sobre las mejores películas que vi este año en Sunshine State, junto con algunos destacados de otros programas que debe tener en cuenta una vez que hayan abandonado el oasis.

Con un par de compañeros de jurado fantásticos, la actriz Alisha Wainwright (“Raising Dion”) y el ejecutivo de Magnolia Adam Brook, vi más de cinco docenas de cortometrajes en Orlando, elegiendo ganadores en las categorías narrativas y animadas ahora elegibles para los premios de la Academia el próximo año. La calidad general de la programación de pantalones cortos en FFF fue notable, una variedad de géneros y temas que fluyeron de un esfuerzo a otro en seis programas (cinco de acción en vivo y una animada).

Nuestro premio narrativo fue para Elizabeth Rao “El camión” Una película que funciona tanto en Micro como en la macro, que cuenta una historia de dos adolescentes (Shirley Chen y Daniel Zolghadri) tratando de obtener una píldora de la mañana después de un área del país donde se está volviendo cada vez más difícil. Bellamente filmado y realizado tiernamente, es un corto especial, pero no fue el único. También otorgamos un premio de jurado especial por voz valiente en un momento de gran necesidad de Syra McCarthy’s “Después de lo que sucedió en la biblioteca” Una historia de un intérprete aterrorizado por los padres conservadores durante una aparición en la hora de la historia de drag de la biblioteca. Está muy editado y más tiempo de lo que esperábamos que fuera.

Algunas otras películas alentaría particularmente a los fanáticos de la forma a rastrear, incluyen, alfabéticamente, Jean Liu’s “Corpse de pesca” Fiona Obertinca’s “Diente de león,” Ethan Kuperberg’s “Toallas de papel” Christopher Scamurra’s “Portland es el nuevo Portland” Sam Davis ‘ “Los cantantes” y Daisy Friedman’s “Impío”. Todos son excelentes a su manera.

El programa animado contenía una buena combinación de bateadores pesados ​​y nuevos cineastas, incluidas nuevas obras de un animador de Disney (Aaron Blaise, galardonado con la audiencia “Snow Bear”) y el legendario Bill Plympton (“Duckville”). Aún así, lo mejor del grupo fue el atrevido e inventivo “Viaje del conejo rojo” El debut de Sam Gualtieri se estrenó en su primer festival de cine. Gualtieri combina lo que parece un metraje rotoscopiado de uno de sus parientes mayores que parece grabado casi sin su conocimiento, ya que el hombre discute la vida y un conejo que tuvo en la infancia, con imágenes maravillosamente representadas de un viajero espacial de conejo que recuerda la ciencia ficción de los años 50. Es tan original y fascinante, y me encanta que ahora pueda abrirse paso incluso con la academia.

Para obtener una imagen más completa del festival, también proyecté algunas películas citadas por jurados distintos de los míos y quería tener en cuenta algunos destacados:

Mimi Wilcox’s Brilliant “Mal rehén“Es uno de esos cortos documentales que ilumina un tema que no había considerado, pero que se vuelve tan obvio en retrospectiva: el sexismo inherente en el concepto mismo del síndrome de Estocolmo. Wilcox cuenta tres historias paralelas mientras detalla la crisis de rehenes que generó el concepto en Suecia, la saga de la Patty Hearst, y una historia muy personal de Wilcox se celebra a los 700 calificaciones de la Patty. Los pistoleros irrumpieron en su casa, se enfrentó a una crisis, después de lo cual no fue “lo suficientemente amable” para los policías que casi hicieron matar a su familia con la forma en que manejó el caso.

El jurado de Doc eligió a Kimberly Reed’s “Soy tu Venus” Un ganador digno aunque, por supuesto, no vi la competencia. La película de Reed cuenta la historia de Venus Xtravaganza, un tema cautivador de la esencial “París” de Jennie Livingston, que fue asesinado antes de que ese trabajo histórico fue lanzado. En las décadas posteriores, las personas que amaban a Venus, dirigidas por sus hermanos, se han esforzado por remodelar su legado, incluidos detalles como eliminar su nombre de muerto de tantos lugares como sea posible, incluida su lápida. El enfoque de Reed no es una simple historia del crimen. Por supuesto, la justicia importa, pero es una película sobre llevar a cabo un legado y honrar a una víctima más que resolver un delito. Es un poderoso estudio de cuán lejos hemos llegado y qué tan lejos todavía tenemos que llegar.

El destacado de las narraciones que no había visto (y probablemente no habría visto) sin el aliento de Florida es Joe Burke’s “Burt” El ganador del mejor guión en el festival de este año. Un encantador de micro presupuesto, “Burt” fue producido por David Gordon Green, y ganó alrededor de $ 7k en una sesión de 7 días. Estrella a un verdadero cantante y compositor de Los Ángeles llamado Burt Berger, un encantador absoluto que vive la vida con Parkinson, que se enfrenta un día con un hombre que dice ser su hijo. Es un estudio de personaje delicado e inteligente sobre dos personas muy diferentes que se rebotan y salen de manera diferente al otro lado. Es divertido y empático para los extraños, personas que intentan saltar los obstáculos que la vida ha puesto antes que ellos, y no siempre lo logran. Espero ansiosamente lo que Burke hace a continuación.

Finalmente, se siente por la que vale la pena señalar algunos de los queridos del festival que tocaron en Florida, solo para darle una idea de la programación general, que incluye “Swift Horses”, “40 acres”, “Sr. K”, “The Ugly Stepesister”, “The Legend of Ochi”, “The Wedding Banquet”, “The Surfer” y “The Shroudds”, entre otros. También programaron varios eventos especiales, incluidas las conversaciones con Christina Ricci después de una proyección de “Ahora y luego”, y uno con Mia Farrow después de una proyección de “Rosemary’s Baby”, moderado por Rogerebert.com Colaborador Tomris Laffly.

La gama de experiencias en el Filida Film Festival, desde una leyenda como Mia Farrow hasta una nueva personalidad como Burt Berger, es lo que lo hace especial. En un momento en que el terreno común parece cada vez más difícil de encontrar, nos paramos en Orlando durante unos días en abril.