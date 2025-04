Lo más destacado del 2025 Mubi Fest Chicago | Festivales y premios

En cualquier festival de cine dado, espero descubrir las conexiones temáticas entre las películas que han sido programadas. Tomar el año pasado Festival de cine de los críticos de Chicagocuya película de inauguración, “Sing Sing” y Closing Night Film, “Ghostlight”, ambos rumiáneo Sobre el poder curativo del teatro comunitario. La belleza de la segunda edición de Mubi Fest En Chicago, que tuvo lugar del 26 al 27 de abril, radica en el hecho de que su tema, “Lost in Translation”, se reveló desde el principio, uniendo toda su programación. La diversión fue deducir cómo su concierto en vivo y siete películas programadas exploraron diferentes facetas de estar a la deriva, de ser “perdido en la salsa“Para ser”Perdido en la máquina. ” Como Rico Gagliano, presentador del podcast Mubi, compartió en la primera proyección, todas las películas programadas se trataron temáticamente de falta de comunicación o malentendido, o fueron películas que fueron mal entendidas.

Hay muchas ramas para Mubi; Existe como servicio de transmisión, estudio de distribución, publicación y una fuerza de curación, y todas esas facetas se armonizaron en la alineación de este año. Libre del frenesí de tratar de atrapar tantos títulos como sea posible o la fatiga que generalmente viene con un festival de cine, el tema central de Mubi Fest fue la celebración. El festival enfatizó el cine global y, a través de sus selecciones y a través de un tiempo suficiente para la socialización entre proyecciones, la comunidad construida y la conversación en torno a los proyectos que a menudo fueron mal entendidos o pasados ​​por alto. En muchos sentidos, sirvió como un puente entre los títulos que se beneficiarían de una revisión y audiencias ansiosas por ver viejas gemas con ojos frescos. Chicago es la primera parada del Mubi Fest y el único lugar en los Estados Unidos en organizar este evento. Es un ajuste de honor de una ciudad, y los eventos reflejan de manera única cómo Chicago ha hecho importantes contribuciones globales a las artes.

Asistir a la lista de películas del primer día subrayó la importancia de la curación y el esfuerzo realizado para que las películas se alineen no solo temáticamente, sino que también resuenen a nivel local. Tome “Ishtar” de Elaine May, la primera película del festival, que se proyectó en 35 mm en el Music Box Theatre. La película sigue a dos cantantes de salón, Chuck (Dustin Hoffman) y Lyle (Warren Beatty), dos músicos subparentes que logran reservar un concierto de música en Marruecos. Mientras estén allí, se enredan inadvertidamente en una conspiración que involucra a la CIA, el emir de Ishtar y una célula rebelde que intenta recuperar el control. Es una comedia de errores que Coast en las bromas de Beatty y Lyle y su compromiso de jugar contra el tipo. En una conversación posterior a la selección con Chloe Lizotte, la editora adjunta de Mubi Notebook, y Kate Sachs, una crítica con sede en Chicago, los dos discutieron la sorprendente conexión de Chicago de la película, a medida que May se movió para asistir a la Universidad de Chicago. Nunca se inscribió oficialmente, pero mientras estaba en Chicago, se convirtió en miembro fundador del grupo de teatro de improvisación, Compass Players, que influiría mucho en Second City. Puede aplicar técnicas de improvisación similares que aprendió durante su tiempo en comedia en la creación de “Ishtar”.

Después de la proyección, Mubi organizó una hora feliz en el salón donde la gente podría continuar la conversación iniciada por Lizotte y Sachs. Tener este espacio para luxuriate fue solo una de las muchas formas en que el enfoque del Mubi Fest para el cine fue un cambio rejuvenecedor: hubo tiempo para sentarse y procesar una película con viejos y nuevos amigos sin sentir la necesidad de apresurarse a otra proyección.

Aquellos que querían saltar directamente a la vista podrían hacerlo viendo el “vicio inherente” de Paul Thomas Anderson en 70 mm en el gran teatro. “Vice inherente” generalmente está en el abajo de Las listas de PTA clasificadas por las personas, por lo que fue exclusivamente reivindicante verlo ser adoptado por una audiencia con entradas agotadas. Destacó una vez más cómo las personas estaban dispuestas a dar otra oportunidad a una película que pudo haber sido subestimada en el momento de su lanzamiento.

La proyección final de la primera noche fue “Blow Out” de Brian de Palma. Está intercalado entre dos películas posiblemente más conocidas en su filmografía, “Dressed to Kill” y “Scarface”, pero no hubo una mejor película en el festival que encapsuló los temas de disonancia y falta de comunicación del festival. John Travolta interpreta a Jack, un técnico de sonido de cine que se entera de que un accidente automovilístico puede conducir a una conspiración política más profunda. Es una película que se trata de las conversaciones que podemos escuchar fuera de contexto y las conspiraciones que se forman cuando no conocemos toda la historia. Aún así, De Palma usa magistralmente la película para contar una historia más grande sobre la división endémica de Estados Unidos. Culmina en una de las tomas finales más emblemáticas de la historia del cine: Jack acunando el cuerpo de su amigo y amante frente a la bandera estadounidense mientras los fuegos artificiales explotan a su alrededor. Existe una cruel ironía entre los ideales de lo que Estados Unidos representa y la violenta traición de esos ideales por aquellos que ejercen el poder.

Al día siguiente, los que asistieron a la caja de música fueron tratados con películas que exploraron ser “Perder inocencia“Y siendo”perdido en internet “ Como el clásico de Chicago “Cooley High” se proyectó en 35 mm seguido de “Magic Farm” de Amalia Ulman, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de este año. Aunque separado por casi cincuenta años, fue fascinante poner en conversación esas películas entre sí, ya que ambos proyectos exploraron la tragedia única que surge de nuestras esperanzas de espacio y tiempo sin alinearse con su dura realidad.

En los días soleados, puede parecer un conflicto de intereses pasar el día en el interior viendo películas, pero Mubi encontró una manera de permitir que los espectadores disfruten del clima de primavera de Chicago al organizar el mercado Mubi en el cobertizo de sal. El mercado al aire libre trajo a los proveedores locales para compartir sus productos y productos, todos adaptados a otros amantes del cine, y fue la manera perfecta de socializar y relajarse entre las proyecciones.

Fue una delicia ver un lugar de música transformado en una sala de cine, y era apropiado que las películas proyectadas allí se centraron en la música de alguna manera. La primera fue la película biográfica experimental de Alex Ross Perry “Pavements”, que se centra en la banda titular indie rock del mismo nombre. En un Q&A posterior a la selección, Perry compartió que para una banda como Pavement, una película que en honor al trabajo ecléctico pero comprometido de la banda no podía parecerse a la película biográfica estándar de Hollywood. Por lo tanto, la estructura no convencional de la película fusiona las imágenes de archivo con escenas de la historia de la banda recreada por los actores.

La mayor fortaleza del pavimento fue su compromiso de ser ellos mismos, incluso si eso significaba que algunos los veían como abrasivos; Para Perry, eso significaba que a menudo eran malentendidos. “Se puede saber en ese cuerpo de trabajo de esos álbumes allí, no está el compromiso”, compartió Perry. Continuó destacando cómo la banda prosperó al ser “impulsivamente fiel a sí mismos” y, aunque eso significaba en el momento, su música puede no haber sido bien recibida: “Veinte años después, parece la mejor carrera que podrías tener”. La película y la conversación me hicieron pensar en el arte que podría haber descartado prematuramente y qué “Flops” me puede dar aficionado si les daba su tiempo adecuado en el centro de atención.

Para cerrar las proyecciones, fue otro excelente ejemplo de una película querida que no tuvo su tiempo para brillar correctamente: “The Fall” del director Tarsem. Hasta el festival, Mubi se burló de un invitado especial, y la multitud estalló con aplausos una vez que el propio Tarsem subió al escenario. Esto fue una repetición de la audiencia en la audiencia, con Tarsem bromeando que no necesitaba dar un preámbulo porque estaría “predicando al coro”. Sin embargo, fue esclarecedor escucharlo compartir la tradición detrás de la película, desde su historia de producción de casi veinte años hasta el hecho de que tuvo un largo camino hacia la distribución, hasta que Mubi lo adquirió en julio de 2024.

Lo más conmovedor es que Tarsem dio un agradecimiento al fallecido Roger Ebert, destacando la importancia de las voces críticas y compartiendo que Ebert defendió la película en un momento en que la mayoría de sus colegas la criticaron. Tarsem señaló que Ebert también fue un proponente de su primera película, “The Cell”, que llevó a Tarsem a hacer todo lo posible para que la película se reproduzca en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde conocía a Ebert a menudo asistió.

Estas dos películas sirvieron como un teaser adecuado para una presentación en vivo de Boy Harsher. A las 8 pm, el cobertizo de sal se había transformado de un teatro improvisado en un lugar de música en vivo. Los asistentes abarcaron la gama de fandom, desde asistentes al festival que no habían oído hablar de la banda pero que se quedaron por curiosidad, hasta fanáticos más duros que habían estado siguiendo a la banda desde su inicio. La música de Harsher fue un final sublime de un festival que celebraba la belleza de la discordia. Las canciones de la banda, como “Tower” y “Give Me A Rason, exploran la disonancia de maneras fascinantes, con los ritmos electrónicos que unen los coros que sirven como una invitación para bailar y soltar. Tal música subrayó aún más las formas en que las personas pueden encontrar significado, seguridad y comunidad en lo que es desordenado y mal entendido.

Con los tramos de atención más cortos que nunca y un diluvio interminable de contenido y medios de comunicación para distraernos, puede ser fácil desplazarnos en el olvido. Mubi Fest este año se sintió como un ferviente grito de rally para reducir la velocidad y saborear el momento. Al aprender a prestar atención, no dejamos pasar las cosas tan rápido. Ver estos “fracasos” cinematográficos que se acompañan este fin de semana me recordó el poder eterno del cine: la película en sí no puede cambiar, pero lo hacemos, y es esa unión entre nuestros seres en constante evolución y una obra de arte que le da a las películas su poder atemporal, redentor y vivaz.