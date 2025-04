Vote: su televisor más esperado o programa de transmisión de mayo

Si bien April inicialmente parecía un poco delgado en el lado de la película, el mes estaba lleno de televisión fantástica, desde varios favoritos de los fanáticos que regresan hasta nuevas series muy esperadas. Siendo que el verano generalmente está dominado por las películas, probablemente no sea una sorpresa que las mesas hayan cambiado, y las ofertas de televisión son un poco menos dignas de moda que el mes pasado. Sin embargo, eso no significa que no tengamos algunos programas de calidad que esperar, y queremos saber lo que más te entusiasma.

¡Vote a continuación en nuestra encuesta para los programas de transmisión o televisión más esperados de mayo antes de aumentar los votos y anunciar los cinco primeros el jueves!

Imágenes de miniatura de Jon Pack/© Netflix, © Adult Swim, Karolina Wojtasik/© Peacock

¿En un dispositivo Apple? Sigue a Rotten Tomatoes en Apple News.