Taquilla de fin de semana: Thunderbolts* Asegura un debut de $ 76 millones

La temporada de verano comienza oficialmente, aunque ciertamente se sintió como si hubiera comenzado hace dos semanas con el éxito masivo de Ryan Coogler’s Pecadores. No para quitar el enfoque de ese ganador, pero Marvel espera volver a la pista tanto financiera como creativamente este fin de semana. Disney ha reclamado la apertura del verano durante nueve de los últimos 11 años (no pandemia) y ha ganado al menos $ 358 millones en cualquier lanzamiento nacional en ese período. Eso no va a suceder para su último, pero al menos a los críticos parecen gustarle.

Rey de la cosecha: Rayos* Asegura un debut de $ 76 millones

https://www.youtube.com/watch?v=l76lpyqei7s

Rayos* es, de hecho, la película mejor revisada en el universo cinematográfico de Marvel desde entonces Spider-Man: No hay camino a casa. La película se aferra a un 88% certificado con críticos, mejor que Black Panther: Wakanda para siempre (82%), Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (82%), y Deadpool y Wolverine (79%). Este último fue sin duda un gran éxito para todos los involucrados, pero también se ha sentido como un atípico tarde, lo que se siente extraño dado que cinco de las últimas ocho películas de MCU recaudaron más de $ 343 millones a nivel nacional y más de $ 760 millones en todo el mundo. Ambos números pertenecen a Thor: Amor y truenotambién una de las entradas de MCU con calificación más baja. Simplemente no tan bajo como The Marvels, Captain America: Brave New Worldy Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sin embargo, la percepción es el rey a veces, y esas tres películas no son recordadas en términos brillantes ni en los departamentos creativos o financieros. Esa puede ser la razón Rayos* Se siente como un pequeño soplo de aire fresco respaldado por varios revisores. Su fin de semana de apertura de $ 76 millones pasará Las maravillas‘entero doméstico bruto esta semana, pero todavía cae por debajo Valiente mundo nuevo‘S $ 88.8 millones. Esa película reclamó la más pequeña de las victorias al avanzar en más de $ 200 millones, una tarea que tardó 62 días en completarse. En el post-Vengadores Mundo de 2012 y más allá, solo cuatro películas de MCU ganaron menos dinero y dos de ellas (Viuda negra y Eternos) se le podría dar el asterisco pandémico.

Los críticos están a bordo con Rayos*pero ¿lo serán los fanáticos? Más importante aún, ¿se revitalizarán los fanáticos casuales para probarlo? Dadas cuántas grandes aperturas han tenido estas películas, no es sorprendente que solo 10 de ellas hicieran más de tres veces sus primeros tres días. Más preocupante para Marvel es que siete de sus 10 múltiplos de fin de semana de apertura más bajos han llegado desde 2021. Sí, dos de ellos fueron Viuda negra y Eternospero también fueron más altos que Brave New World, The Marvels, Quantumaniay el Doctor Strange continuación. Seguro, Guardianes 3 y Deadpool y Wolverine están en esa lista de los 10 principales, pero los rayos han golpeado más fuerte, al menos en el lado creativo, mucho más que el financiero. Pero aquí estamos con una producción de $ 180 millones al comenzar el 28º mejor inicio de 36 títulos de MCU con otros $ 86 millones a nivel internacional. Pecadores ciertamente no contó toda su historia en un solo fin de semana, pero pocas películas son Pecadores.

Cuentos del Top 10: Pecadores Continúa manteniéndose fuerte, Minecraft Cerca de $ 400 millones

https://www.youtube.com/watch?v=o8jfqbzdnqw

Es un buen avance a lo que es, sin duda, la historia más grande de la taquilla este año. Puede tener solo la 15ª apertura más grande en abril, pero ha subido constantemente la lista en las últimas semanas, y con un tercer fin de semana de $ 33 millones (solo 28% de la semana pasada y el sexto mejor para un lanzamiento de abril), Pecadores ahora es noveno entre los recaudadores de 17 días de todos los tiempos de abril. Eso es $ 10 millones por delante Ayuno cinco y $ 14 millones detrás El destino de los furiososdos películas que recaudaron solo $ 20.4 millones y $ 19.9 millones en sus terceros fines de semana, por lo que también se dejarán en el polvo. Furioso 7 sigue siendo más de $ 100 millones por delante Pecadores‘ritmo con un recorrido altamente cargado, pero Pecadores Incluso superó su tercer fin de semana de $ 29.1 millones, lo que sugiere que se dirige no solo por $ 250 millones, sino que potencialmente incluso $ 275 millones nacionales a esta tasa. Otra pequeña caída el próximo fin de semana y la conversación de $ 300 millones podrían comenzar. Es una pena que su recorrido internacional de $ 57 millones no sea casi el partido.

Una película de Minecraft Puede estar diciendo “Hold My Chicken Jockey” en lo que respecta a la historia de taquilla más grande de 2025. Seguramente esto está ganando en números calculables, agregando otros $ 13.7 millones a su toma y aportando su total más de $ 398 millones. Esta semana será bienvenido al club de $ 400 millones a medida que avanza hacia $ 1 mil millones a nivel mundial. Después de un mes, la película se encuentra entre El Caballero Oscuro se levanta y Capitán América: Guerra Civil En la lista de 31 días de todos los tiempos, superando sus quinto fin de semana. Minecraft ‘S está más cerca de la acción en vivo La bella y la bestiaaunque esa película tiene más de $ 55 millones por delante. Eso aún sugiere que tiene otros $ 50 millones en su recorrido nacional, que, ahora en $ 873 millones en todo el mundo, necesitaría que la audiencia internacional entregue otros $ 100 mil para unirse a ese club de miles de millones de dólares.

https://www.youtube.com/watch?v=7ys1huvvhhu

La pregunta de si la gente realmente quería una secuela o no El contador está siendo respondido con un “no realmente, pero tal vez un poco”. La película cayó más del 60% en el fin de semana dos con $ 9.4 millones. Eso lleva la película a $ 41.1 millones después de 10 días, un poco más de $ 6 millones detrás del original, que comenzó con aproximadamente el mismo fin de semana de apertura, pero tuvo un segundo paso mucho más fuerte con $ 13.6 millones. Estos están más cerca sincronizados para Kill Bill Vol. 2que tuvo un segundo fin de semana de $ 10.4 millones y $ 42.9 millones de 10 días. Así El contador 2 en el vecindario de $ 55-60 millones, que no es terrible, pero dado su precio de $ 80 millones y un recorrido internacional menos que espectacular de solo $ 25 millones hasta la fecha, tal vez El contador Tendría que pasar de la columna Warner Bros. a la columna Amazon/MGM a la columna Netflix si estamos mirando una tercera entrada.

Hasta el amanecer No costó casi tanto (solo $ 15 millones), pero llevará más de 10 días ascender tanto en el lado doméstico. Un recibo de 50+% a $ 3.8 millones este fin de semana tiene la película en $ 14.3 millones. A nivel internacional, la película está funcionando igual de bien, por lo que $ 20 millones en cada lado del libro mayor podrían declarar la victoria para Sony en este caso. Está en $ 34.7 millones en este momento. No se puede decir lo mismo por El aficionado. El lanzamiento de los estudios del siglo XX es de $ 36.9 millones nacionales y $ 85 millones en todo el mundo, no lo suficiente como para incluso duplicar su presupuesto de $ 60 millones.

El resto de los 10 mejores comienza con El rey de los reyesmás de más del 65% con $ 1.6 millones y un total de $ 57.3 millones. Alex Garland y Ray Mendoza’s Guerra Obtuve su total a $ 24 millones. Thriller de crimen indio Hit: el tercer caso ganó $ 1.1 millones durante el fin de semana en 590 teatros y ahora tiene un total de $ 2.2 millones. La nueva película de Nicolas Cage El surfista Abrió en 1085 teatros y recaudó $ 675,000.

En la vid: Fuerza de la sombra y Payaso en un maíz Cuarteto principal de nuevas opciones

https://www.youtube.com/watch?v=-odwzyhiso

Muchos están quitando el fin de semana posterior a la marvel, pero habrá algunas opciones nuevas. Lionsgate ciertamente está tratando de exagerar Fuerza de la sombra con Kerry Washington y Omar Sy. IFC va a dar otra oportunidad amplia con Payaso en un maíz del director de Tucker y Dale contra mal. Briarcliff tiene la última variación de Shakespeare con Juliet y Romeo. Y estar atento a la liberación limitada de Amistad con Tim Robinson y Paul Rudd. A24 tomará la película más amplia en las próximas dos semanas. ¿Podría ser uno de los Sleepers del verano de la comedia?

