“Fortuna de cookie”: una pequeña comedia sureña | Fantasmas lejanas

Roger Ebert observó una vez en Robert Altman: “Puede que no haya habido un director a quien le gustaran más los actores”. La película de Altman en 1999 “Cookie’s Fortune” ejemplifica eso, y a menudo es divertido ver cómo sus principales miembros del elenco encarnan voluntariamente las excentricidades humanas de sus coloridos personajes. Cada momento de la película muestra claramente que Altman realmente disfrutaba pasar tiempo con los miembros de su elenco, y el resultado es una gema una pequeña pero preciosa llena de encanto, humor y esa distintiva atmósfera sureña.

La película está ambientada en una pequeña ciudad rural de Mississippi durante una semana de Pascua. A medida que esta ciudad pasa por otra noche, todo parece tranquilo y pacífico, excepto el ensayo ocupado de una producción teatral de aficionados de Oscar Wilde’s Salomé en una iglesia local. De hecho, los policías que patrullan por la ciudad están más ocupados con sus asuntos de pesca que hacer su trabajo de rutina.

Y luego nos encontramos con Willis Richard (Charles S. Dutton), un manita negro que trabaja para una viuda rica llamada Jewel Mae “Cookie” Orcutt (Patricia Neal). Después de haber vivido con su empleado durante muchos años, ha sido bastante parecido a su mejor amigo, y claramente podemos sentir el afecto mutuo entre ellos cuando regresa de un bar local. Intenta torpemente entrar en la casa sin despertar a la galleta, pero solo termina despertándola en su lugar. No obstante, tienen una gran charla nocturna mientras limpia las armas de su esposo muerto, como él prometió antes.

Sin embargo, al día siguiente, Cookie decide unirse a su esposo muerto solo porque, bueno, se le recuerda nuevamente que lo ha extrañado tanto. Mientras Willis está afuera para varias otras cosas además de comprar algunos comestibles, se suicida en su habitación. Su cadena muerta pronto es encontrada por sus dos sobrinas, Camille (Glenn Close) y Cora (Julianne Moore), quienes pasan por la casa de Cookie solo para tomar prestado un cierto objeto de vidrio precioso, a pesar de que nunca han estado tan cerca de su tía. Como una mujer altiva neuróticamente fastidiosa sobre la reputación de su familia, Camille instantáneamente decide hacer un poco de encubrimiento. Cora no se opone a esto como una mujer desaliñada que su hermana dominante siempre ha dominado.

Gracias a Camille, Willis más tarde se convierte en el principal sospechoso en este caso de “asesinato”, pero la película no se apresura a sí misma, ya que abarca un momento absurdo tras otro. Sí, la situación es realmente grave para Willis y varios otros que se preocupan por él. Sin embargo, Willis es bastante flemático sobre sus circunstancias. Hay un momento divertido en que interpreta casualmente a Scrabble no solo con su abogado (es el único abogado en la ciudad, por cierto), sino también uno de los sheriffs adjuntos dentro de la cárcel de la estación de policía (“He pescado con él”, dice como garantía la inocencia de Willis).

Y este es solo el comienzo de muchos momentos pequeños y humorísticos a seguir. Con bastante confianza de que heredará todo desde su tía como su pariente más cercano, Camille se embarca rápidamente en hacerse cargo de la casa de su tía. No está disuadida en absoluto, incluso después de obtener la advertencia del sheriff, y su breve momento que involucra un frasco de galletas simplemente no tiene precio, por decir lo menos. Mientras se pone en marcha de inmediato con Willis, la hija separada de Camille Emma (Liv Tyler) tampoco puede evitar atraer más a su ex novio, que ahora trabaja como sheriff adjunto, y su constante atracción mutua funciona como una especie de GAG ​​en toda la película. En el caso de un investigador impertillable que ingresa a la imagen más adelante en la historia, a menudo se ve desconcertado mucho durante sus interrogatorios de varios residentes excéntricos de la ciudad que supuestamente vieron a Willis en el momento del “asesinato”. Estamos aún más divertidos, ya que parece ajeno a cómo dos ciertas damas negras coquetean con él en medio de una de sus interrogatorios.

Incluso cuando todo en la historia está a punto de resolverse como se esperaba, la película continúa tomando su tiempo como antes. Antes de eventualmente dirigirse a su final, donde se revelan algunos hechos personales ocultos para nuestra pequeña sorpresa, la película persiste un poco en los esfuerzos hilarantemente minuciosos de Camille en esa producción teatral de aficionados de Salomé. El afecto de Altman hacia sus artistas es evidente aquí, ya que pacientemente presta atención a los pequeños y grandes detalles de esa modesta actuación en el escenario.

Al igual que muchas de las obras de Altman, los principales miembros del reparto de la película ofrecen una actuación de conjunto sólido, que trae vida y espíritu a sus respectivas partes. Aunque a veces es demasiado exagerado, Glenn Close mastica deliciosamente cada momento teatral suyo como se le demanda, y se complementa bien por la apariencia relativamente moderada de Julianne Moore. Mientras que Liv Tyler y Chris O’Donnell generan suficiente química romántica entre ellos, Ned Beatty, Donald Moffat, Lyle Lovett, Courtney B. Vance y Patricia Neal son coloridos en su camino, y la mención especial va a Charles S. Dutton, cuyo desempeño amable no tiene esfuerzo el centro de sus miembros del elenco.

En su revisión de “Un pez llamado Wanda”, Ebert dijo que disfrutaba de comedias “donde las personas excéntricas se comportan de manera obsesiva y excéntrica y otras personas, igualmente excéntricas, las personas hacen todo lo posible para ofender y alterar el primer lote”. “Cookie’s Fortune” es seguramente un excelente ejemplo, y esta pequeña pero agradable película de comedia es demasiado buena para ser olvidada como una de las varias obras menores de Altman entre “cortes atrevidos” (1993) y “Gosford Park” (2001). Aunque no alcanza la grandeza de estos dos puntos más altos en la carrera cinematográfica de Altman, todavía es bastante entretenido observar a Altman simplemente divirtiéndose un poco con sus talentosos artistas, saboreando su alegre comodidad del sur.