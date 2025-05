Sabiduría de los sabios: Warren Buffet, Deborah Szekely y Buddy Guy nos muestran el camino | Revista de Chaz

¿A qué podemos buscar durante estos tiempos tímidos para mantener viva nuestra esperanza? Fred Rogers nos recordó que “buscamos a los ayudantes”, y hay tres personas particulares que vienen a la mente que se ajustan a esa definición. Han contribuido mucho a nuestro mundo durante casi un siglo, y no tienen planes de detenerse pronto. A medida que los programas vitales e instituciones culturales se eliminan en todo el país, al igual que los superhéroes durante el clímax de “Avengers: Infinity War”, es más importante para mí que nunca elevar a las personas que entienden el valor de abrazar a la humanidad.

Uno es Deborah Szekely, la madrina de la salud y el bienestar, y la cofundadora de los resorts de salud Rancho La Puerta y la puerta dorada. A menudo he cantado sus alabanzas, y recientemente tuve la oportunidad de hacerlo nuevamente en su cumpleaños número 103, el pasado sábado 3 de mayo. El espíritu indomable que exudaba no era diferente de lo que observé de ella el día que cumplió 100 años. O, de hecho, el espíritu indomable que observé hace cuarenta años cuando la conocí, cuando tenía más de 60 años! En el medio, ha hecho mucho, incluido el comienzo de una organización filantrópica para ayudar a retribuir a la ciudad de Tecate, México, de la cual dijo que ha recibido tanto. Su atuendo y Go es muy inspirador para mí.

Cuando pregunté cuáles eran sus planes para la próxima semana, ella me dijo que estaba planeando regresar a su spa para dar una de sus conferencias infinitamente perspicaces. “El optimismo contra viento y marea es cómo se hacen las cosas en este mundo revoloteado”, me dijo en su centenario, y no podría estar más de acuerdo.

El año pasado, Szekely se unió a nosotros en Chicago para el estreno de un documental que dirigí sobre ella llamada “Guerrero de bienestar. “Durante una entrevista después de la proyección de la película, enfatizó mirar a su alrededor para ver cómo podemos ayudar a los demás. Eso es algo que quiero tomar en serio.

Warren Buffett, quien presidió como CEO en la reciente reunión anual de la junta de su compañía, Berkshire Hathaway, en Omaha, es otra inspiración. Aunque sorprendió a muchos al anunciar sus planes de retirarse al final del año, recomendando al vicepresidente Greg Abel que tome su lugar, eso no está mal para alguien de 94 años de edad. Buffett expresó optimismo para el futuro de los mercados a pesar del impacto negativo de las tarifas de la administración actual. No tengo dudas de que continuará siendo una de nuestras fuentes de sabiduría económica más invaluables incluso después de que pase la antorcha a su sucesor. (Y por cierto, Greg Abel se considera muy “capaz” de ocupar su lugar. En la reunión anual, muchos cantaban las alabanzas de Abel).

Buffett también llegó a los titulares cuando Se comprometió a regalar la mayor parte de su riquezay es conocido por sus silenciosos esfuerzos filantrópicos. “Mis necesidades son simples”, dijo, “lo que me hizo feliz a los 40 años me hace feliz a los 90 años”. En la reunión el fin de semana pasado, Buffett dijo que se enteró de cuándo era muy joven que era bueno con los números y le gustaban. Entonces el trabajo de su vida también fue algo que le dio placer. Eso y su familia. ¡Todos deberíamos ser tan afortunados como para descubrir en qué somos buenos y qué amamos, y continuar haciéndolo hasta que tengamos 94 años!

Crecí en Chicago amando el blues, e ir a ver a grandes bluesmen en persona, ya sea en el teatro Regal o cuando era mayor, en clubes nocturnos. Mis favoritos fueron Howlin ‘Wolf, Muddy Waters, BB King, Albert King y Buddy Guy. Casi todos ahora han abandonado esta tierra. Así que imagine lo emocionado que estaba de que entre las grandes sorpresas en la exitosa película de Ryan Coogler, “Sinners”, es la escena fundamental que le da a la leyenda de blues de Chicago, Buddy Guy después de que sus créditos finales iniciales se hayan materializado en la pantalla.

En su conversación con Robert Daniels sobre la película, Odie Henderson señaló: “Ver a Buddy Guy en la secuencia de los créditos medios fue casi otra forma en que Coogler reforzó su escena anterior de trascendencia musical. Los blues nunca morirán porque, como nuestra historia, es una tradición oral que esperaba ser transmitida a la próxima generación”. Su actuación de la canción memorable de la película, “Travelin ‘” sirvió como un cappador apropiado para una película que celebra la cultura negra en un momento en que se está amenazando continuamente con el borrado.

Buddy Guy dijo que tiene casi 90 años y que aún no está listo para colgar su guitarra. Esa es de hecho una buena noticia.

La música de blues ha significado mucho para la cultura durante muchos años; Inspira empatía. La empatía no es un enemigo de la sociedad, como lo han sugerido recientemente algunos expertos de alto perfil, sino una de nuestras mayores herramientas para preservar el futuro de nuestra especie. Espero que todo lo que se haya eliminado durante los primeros meses de 2025 regrese tal como lo hicieron nuestros héroes en “Avengers: Endgame”. Y estoy más que agradecido, mientras tanto, de disfrutar de la sabiduría de los sabios como Warren Buffett, Deborah Szekely y Buddy Guy, que apuntan hacia un futuro mejor y más brillante.

Y, por supuesto, sería negligente si no agregara un guiño a uno de los mayores proponentes de empatía y compasión: el Pope Francisco. Hizo su último viaje entre las personas en Roma el día de Pascua, antes de fallecer en silencio mientras duerme a la edad de 88 años. Hoy, el 7 de mayo, es la convocatoria del cónclave papal para elegir a su sucesor. Todas las principales estaciones de televisión están transmitiendo la reunión de los Cardenales antes de entrar en reclusión. La pregunta es si el cónclave elegirá a alguien como el Papa Francisco que veneró a la Madre María, lavó los pies de los prisioneros, ministrará a los de los márgenes de la sociedad, predicó un evangelio de inclusión y empatía, vivió una vida de simplicidad y adherencia a su fe, y abrió la iglesia a más roles para las mujeres (aunque aún no en el rol).

¿O elegirán a un sucesor más conservador y tradicional que será una “corrección del curso”, como algunos lo llaman? ¿Tendremos al primer papa estadounidense, el primer papa africano o el primer papa de Filipinas? Toda la especulación está en un punto álgido, incluso ejemplificado por los sitios de apuestas donde se puede apostar en el próximo Papa. Una de las partes más interesantes de esto es que los anunciadores de TV también están debatiendo en serio las cualidades que uno espera encontrar en un Papa. Y no escuchamos lo suficiente sobre los principios de lo que hace a una buena persona o un buen líder. Eso es refrescante. Y continuando con el tema de inspirar a los ancianos en nuestra sociedad, ¡el proceso papal es uno en el que una persona de 60 años se considera demasiado joven!