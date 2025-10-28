El cerebro | Springsteen: Líbrame de la nada | Asfalto de dos carriles (1971)

En Truth & Movies esta semana, hablamos de The Mastermind de Kelly Reichardt, Springsteen: Deliver Me From Nowhere y, finalmente, para el cine club, Two Lane Blacktop.

Junto a la presentadora Leila Latif están David Jenkins y Lillian Crawford.

Truth & Movies es el podcast de los expertos en cine de Little White Lies, donde, junto con colegas y amigos seleccionados, discuten los últimos estrenos de películas. Truth & Movies tiene cubiertas todas sus necesidades cinematográficas: revisa los últimos estrenos, grandes y pequeños, habla con algunos de los cineastas más interesantes, lo mantiene informado sobre noticias importantes de la industria y reevalúa grandes películas de antaño con Truth & Movies Film Club.

Correo electrónico: Truthandmovies@tcolondon.com

BlueSky e Instagram: @LWLies

Producido por TCO