El fascinante “Pluribus” de Vince Gilligan es el evento televisivo del año | Televisión/Transmisión

En el último programa del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, el género criminal da paso a una desconcertante mezcla de ciencia ficción y cine negro. Empapada de inspiraciones obvias desde “Invasion of the Body Snatchers” hasta expresiones menos obvias de “Coherence” de James Ward Byrkit, la nueva serie Apple TV+ de Gilligan comienza con la autora de best sellers Carol Sturka (Rhea Seehorn) leyendo la última novela de su serie de libros más vendida ante una multitud de fanáticos. Ella obedientemente firma y toma fotografías, pero una vez terminada la firma, le dice a su conductor que su trabajo es una “basura sin sentido”.

Lejos de los fans y envuelta en la oscuridad de un coche, parece abatida, no como si odiara a los fans con los que pasó la noche, sino como si odiara la fachada que tenía que poner al leer pasajes de su propio trabajo.

En algún otro lugar del mundo, una rata muerde a un científico. Cuando comienza a desinfectarse las manos, su cuerpo se contrae violentamente y una sonrisa infantil pero extraña se apodera de su rostro. Cuando Carol y su compañera Helen (Miriam Shor) se detienen en un bar para tomar una copa de camino a casa después de la gira del libro de Carol, los cuerpos de los otros clientes se paralizan de la misma manera… excepto el de Carol. A medida que la ciudad más allá de ellos se incendia y se produce un apagón masivo en todo el mundo, queda claro que un brote de algún tipo está afectando a los habitantes de la Tierra. Pero en lugar de un típico virus zombi o una plaga, Gilligan nos ofrece un tipo de brote refrescante y diferente: un virus que hace felices a todos en la tierra.

El problema es que Carol puede ser la persona más infeliz del mundo. Más allá de su insatisfacción con la serie de libros de renombre mundial que ha creado, hay un descontento profundamente arraigado que yace dentro de ella, con los ojos entrecerrados con sospecha y golpes que salen de su boca antes de que pueda siquiera pensar en detenerlos. Pero tampoco todo es color de rosa en el mundo, y es posible que Carol no esté tan sola como cree. A medida que pasan los días, Carol recibe la visita de Zosia (Karolina Wydra), quien sigue siendo su guía y acompañante para el disgusto de Carol, y quien le revela que ella no es la única cuyo cuerpo no fue cooptado por este virus.

Aquí es donde comienzan las inspiraciones del cine negro. Desesperada por comprender qué la diferencia a ella y a unos pocos elegidos del resto del mundo, Carol comienza a recorrer la ciudad en busca de pistas sobre cualquier cosa fuera de la nueva normalidad en la que se encuentra. Pasa las noches ladrando ante los sonidos de los lobos en la distancia, irrumpiendo en varios edificios y bebiendo para disipar sus penas. Estos momentos, aunque ocurren hacia la segunda mitad de la serie, están envueltos en duras luces de neón, a diferencia del telón de fondo soleado presente cuando los movimientos de Carol son vigilados durante el día. Es un cambio bienvenido con respecto al entorno estéril en el que se ha visto obligada a habitar, donde el tono del cielo parece demasiado azul y las casas de su vecindario se mezclan para crear una imitación entre sí.

En su búsqueda de respuestas, Carol se desgasta hasta los huesos en un intento de encontrar una manera de hacer que el mundo vuelva a ser como era, antes de convertirse inevitablemente en una participante involuntaria en esta nueva versión. Si bien hay un puñado de otros personajes en “Pluribus”, es principalmente un espectáculo de una sola mujer, dirigido por un Seehorn fenomenalmente inteligente. Mientras Carol cede ante la nueva información que recibe cada día, sus ojos se tensan bajo un peso invisible pero presente. Cada día, su determinación flaquea aún más, respira con dificultad y agita el pecho como si estuviera tratando de mantener a un animal salvaje enterrado dentro de ella.

La infelicidad de Carol comenzó mucho antes del brote, y recibimos pequeños indicios de que ha estado plagada de oscuridad durante décadas, lo que desde entonces ha generado una visión dura del mundo y de las personas que lo habitan. Cada vez que sale de casa, un sonoro “¡Hola Carol!” es aplaudido por la boca de cada persona que encuentra. Sin embargo, Carol toma este saludo como una amenaza, se aleja de las personas que parecen querer ayudarla y se burla cada vez que sus dulces voces enfermizas le ofrecen ayuda.

Si bien es innegable que Seehorn domina la pantalla por sí sola, la relación de Carol con su acompañante es uno de los muchos aspectos destacados de la serie. El duro caparazón del primero es imposible de romper, pero Zosia es persistente, al igual que todas las personas recién infectadas en la tierra. Su sonrisa nunca flaquea y su voz suave nunca se enfría a pesar de la creciente paranoia y el abuso verbal de Carol. Hay un tira y afloja presente entre ellos que es fascinante de observar y, poco a poco, queda claro que, aunque Zosia representa todo lo que se supone que Carol odia, hay algo en la mujer que resulta familiar, como si una parte del viejo mundo todavía pudiera existir dentro de este nuevo.

Con todo conflicto desaparecido del mundo, queda claro que el odio de Carol por su trabajo, sus consumidores e incluso por ella misma la estaba impulsando a seguir adelante en la vida, y con todo eso desaparecido, ya no tiene un propósito. En el fin del mundo, con el desolado desierto de Albuquerque mirándola, Carol debe aceptar su nueva realidad. En cambio, crea uno nuevo, uno lleno de conspiración y lleno de villanos que quieren atraparla. Durante algún tiempo, parece que todo está bien, pero a medida que profundiza en el brote y sus orígenes, tal vez su paranoia no esté tan equivocada después de todo.

A medida que se desarrolla la historia, “Pluribus” rápidamente se perfila como una de las series de televisión más complicadas y emocionantes de este año, que, con una segunda temporada ya en proceso, tiene el potencial de definir esta década como la serie anterior de Gilligan definió el comienzo del siglo.

Se proyectaron siete episodios para su revisión. “Pluribus” se estrena en Apple TV+ el 7 de noviembre.