El momento más cinematográfico: Aiyana-Lee habla sobre cómo recibió un mensaje directo sorpresa de Spike Lee y cómo filmó su primera escena cinematográfica con Denzel Washington | Entrevistas

Al comienzo de “Highest 2 Lowest” de Spike Lee, el productor musical David King (Denzel Washington) no presta mucha atención cuando su hijo recomienda a un joven cantante. Pero en la última escena de la película, King finalmente escucha a la joven que su hijo quería que escuchara. Esa cantante es Aiyana-Lee, quien coescribió la canción que permite al público ver a King haciendo lo que más ama y mejor hace: descubrir talentos extraordinarios.

En una entrevista en el Festival de Cine de Middleburg, Aiyana-Lee habló sobre cómo recibió un DM sorpresa del “verdadero Spike Lee”, dándole 10 canciones para elegir, y cómo fue filmar su primer papel en una película junto a Denzel Washington.

¿Cómo te involucraste con esta película?

Entonces, una historia un poco loca. Spike Lee me envió un mensaje de texto en Instagram, lo que parece el momento más cinematográfico que podría haber sucedido. Él dijo: “Este es el verdadero Spike Lee”. Así empezó él. “Un párrafo largo a continuación”, al más puro estilo Spike Lee. Y vi la marca de verificación y pensé: “Quizás sea un fan quien pagó por la marca de verificación. Quizás realmente sea él”.

Estaba pensando que tiene que ser una página de fans o alguien que me está haciendo una broma. Eran las 6 de la mañana y desperté a mi mamá. Y dije: “Spike Lee podría haberme enviado un mensaje de texto”. Ella dice: “Chica, vuelve a la cama. Esto es una locura. No hay manera”.

Di un pequeño salto y me encontré con él ese mismo día. Dios mío, es él. Él simplemente está ahí parado como si fuera un ser humano real.

Entonces, ¿a qué respondió?

Había publicado esta canción que había escrito en mi habitación llamada “Mis ídolos me mintieron.” Mi sello discográfico anterior se había vendido y estaba a punto de quedarme sin hogar, y estaban sucediendo tantas cosas en mi vida que sentí que había tocado mi punto más bajo, sin juego de palabras. Y luego que eso haya ocurrido justo después de escribir la canción… Siento que al escribir la canción, esa liberación y libertad de poder expresar cómo me sentí y las emociones y el viaje que he pasado realmente de alguna manera aterrizaron en la página de Spike Lee y también resonaron con él.

¿Qué música te gustaba cuando eras muy joven?

Crecer en una familia tan musical [her mother is a multi-platinum songwriter and performer Tanya Lee and her uncle is David Ruffin of The Temptations]siempre ha habido música en casa, así que mi mamá siempre tocaba de todo, desde R&B de los 90, Boys to Men y Dru Hill hasta Mariah y Michael Jackson, que siempre ha sido mi favorito, Stevie Wonder, Christina Aguilera, a quien también adoro absolutamente, y Celine Dion, Barbra Streisand, quiero decir, como todo lo que puedas imaginar de todos los espectros de la música, desde hip-hop hasta pop, soul y R&B, siempre ha sido una serie de cosas.

¿Y cuándo empezaste a escribir canciones?

Cuatro años, sí. Hice un concurso internacional de canto y composición en Alemania cuando tenía cuatro años y gané con una canción llamada “Stars”. Siempre me ha encantado escribir. Siempre fui un soñador. Siempre he sido alguien que ama lo fantástico y lo místico, y que encuentra el escapismo a través de la música y los libros.

¿Cómo te describió Spike la película?

Lo más divertido es que es una persona tan reservada y misteriosa que te dará cositas pero en realidad no te dirá lo que está pasando. Entonces, la primera vez que lo conocí, ni siquiera sabía que me tenía en mente para una película. Al principio, solo estábamos conversando sobre sus películas y cómo pudo mostrar musicalidad a lo largo de ellas. En el transcurso de unos meses, obtuve más cositas. Y dijo que estaba trabajando en un proyecto. Me envió el guión poco después de conocernos, pero no dijo: “Hay un papel en esto para ti”. Él estaba como, “¿Qué piensas, amigo mío?”

Esto sucedió a lo largo de meses y meses y en un momento me llamó y me dijo como si fuera viernes y me dijo: “Te enviaré algunas guarniciones para el domingo”. Siguió haciéndome estas preguntas. Me llamaba y me decía: “¿De qué color son tus ojos?” y hacer preguntas aleatorias que luego descubrí que estaban incluidas en el guión. Y no me dijo que obtuve el papel. Me acaba de comprar unas zapatillas Jordan.

¿Escribiste la canción específicamente para esa escena?

Spike tiene esta manera realmente brillante de decir la verdad, tu propia verdad, en realidad estás contando la historia del personaje de la película. Quiere aprovechar tu honestidad como ser humano, y de alguna manera eso siempre parece que se traduce en ese momento, principalmente porque me había relacionado tanto con la escena como músico, como artista. He estado exactamente en esa posición, audicionando para un ejecutivo en la industria de la música. Entonces me sentí muy alineado espiritualmente con este personaje, Sula.

Definitivamente fue un proceso conseguir esta canción, porque estuvimos yendo y viniendo durante una semana. Escribí 10 canciones para llegar a esta, así que literalmente bromeo todo el tiempo; Es como si tuviera una carpeta llena de porros de Spike Lee en mi computadora. Pero a través de ese proceso, fue realmente genial porque pudimos profundizar más y más.

Realmente quería que fuera un momento empoderador y algo que al mismo tiempo fuera liberador para mí, pero también para el personaje. Simplemente fue necesario mucho ensayo y error y descubrir qué funcionaría en ese momento, qué sería más impactante, real y verdaderamente, y fue un proceso muy divertido.

Esa escena es la conexión entre King y su hijo y también que él ha vuelto a lo que le importa, que es la música y no las otras cosas en su vida, lo cual creo que es un mensaje realmente importante para este momento. Tener ese momento al final es como volver a la humanidad de King.

Estoy seguro de que tu personaje estaba nervioso por cantar para King, pero debes haber estado ansioso por actuar con Denzel Washington en tu primera aparición en la pantalla.

Todos me hicieron sentir increíblemente cómodo. Creo que una gran clave para un set es simplemente sentirse cómodo, sentir que es un espacio abierto para cometer errores, un espacio abierto para ser simplemente uno mismo. Denzel dijo, en realidad, muchas cosas maravillosas, simplemente me conectó al momento y trató de estar lo más presente posible, y el consejo más importante fue escuchar.

Todo el tiempo estuve asombrado y también alerta. En cada toma, él lo hacía completamente diferente, así que eso me hizo saltar de un momento a otro.

¿Qué te parece la forma en que está siendo recibida la película?

Es profundo. Es muy profundo. Es muy espiritual. Realmente creo que la música, el arte y el cine son lo que nos conecta a todos a nivel espiritual.