Encuesta: vote por sus películas más esperadas de diciembre

A medida que nos adentramos en la temporada navideña, Hollywood ofrece un poco de todo para una variedad de audiencias, desde grandes espectáculos de ciencia ficción y emociones de género sangriento hasta comida familiar, pequeños dramas íntimos e incluso una comedia de parodia.

Emita sus votos (puede votar una vez al día) por las películas que más le entusiasmen en diciembre antes de que cierren las urnas el 30 de noviembre a las 10 p. m., hora del Pacífico, y luego regrese para ver si sus favoritas quedaron entre las cinco primeras.

¿Qué película tienes más ganas de ver en diciembre?

Anaconda

Avatar: Fuego y Ceniza

David

Conejito de polvo

Ella McCay

Salón Fackham

Cinco noches en Freddy’s 2

la criada

¿Está esto encendido?

Jay Kelly (Netflix)

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Kill Bill: Todo el maldito asunto

marty supremo

Felizmente avanzamos

Escarlata

Noche de paz, noche de muerte

Canción cantada azul

La película Bob Esponja: La búsqueda de Pantalones Cuadrados

El testamento de Ann Lee

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (Netflix)

Imágenes en miniatura de ©A24, ©Universal Pictures, ©20th Century Studios

¡Encuentra algo nuevo! Descubra qué mirar, lea reseñas, deje calificaciones y cree listas de seguimiento. Descarga la aplicación Rotten Tomatoes.