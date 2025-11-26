Home VIDEO Encuesta: vote por sus películas más esperadas de diciembre

Encuesta: vote por sus películas más esperadas de diciembre

By
MONTE CASEROS
-
5
0
Encuesta: vote por sus películas más esperadas de diciembre


A medida que nos adentramos en la temporada navideña, Hollywood ofrece un poco de todo para una variedad de audiencias, desde grandes espectáculos de ciencia ficción y emociones de género sangriento hasta comida familiar, pequeños dramas íntimos e incluso una comedia de parodia.

Emita sus votos (puede votar una vez al día) por las películas que más le entusiasmen en diciembre antes de que cierren las urnas el 30 de noviembre a las 10 p. m., hora del Pacífico, y luego regrese para ver si sus favoritas quedaron entre las cinco primeras.

¿Qué película tienes más ganas de ver en diciembre?

Imágenes en miniatura de ©A24, ©Universal Pictures, ©20th Century Studios

¡Encuentra algo nuevo! Descubra qué mirar, lea reseñas, deje calificaciones y cree listas de seguimiento. Descarga la aplicación Rotten Tomatoes.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here