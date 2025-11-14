Jason Clarke habla sobre las esperanzas de Heat 2 y los desafíos de interpretar al patriarca en Murdaugh: Death in the Family

Jason Clarke es nuestra invitada esta semana en el podcast de la gira de premios, y la editora de premios de Rotten Tomatoes, Jacqueline Coley, habla sobre su nueva serie. Murdaugh: muerte en la familia. En la serie de Hulu, Clarke interpreta a Alex Murdaugh, el abogado caído en desgracia en el centro de un escándalo de asesinato en la vida real. Habla de asumir papeles de historias reales y espera unirse Calor 2con ganas de probar la comedia y la voz en off, y comparte historias de su trabajo con directores como Michael Mann, Christopher Nolan, Baz Luhrmann, Dee Rees y Kathryn Bigelow.

Jacqueline Coley por Rotten Tomatoes: Gracias por estar en el podcast. Quería comenzar con esta lista porque es impresionante cuando realmente lo pienso. Has retratado a personas de la vida real más de una vez: Ted Kennedy, Ed White, Jerry West y muchos más. ¿Es ese enfoque diferente de los ficticios?

La decisión de hacerlo o no es lo primero. ¿Es esta una historia que creo que vale la pena contar? ¿Es esta una historia que aportará algo nuevo a esta historia increíblemente conocida y seguida, donde la gente está obsesionada con ella, y lo ha estado, desde el apostador y el espectador común, hasta los escritores de revistas y periodistas, y ahora el mundo en línea? Los detectives de Homicidios publicaron toda esta información sobre el desglose de sus declaraciones, las entrevistas en el coche y el incidente. Pensé que nos vendría bien esto. Luego estaba el gran temor de “¿Voy a poder llegar allí?” Este es un hombre pelirrojo de 265 libras de Carolina del Sur. Y pensé: “Bueno, tal vez pueda”. Sabía que algunas de esas escenas no serían divertidas de filmar. Creo que tiene valor y sentido contar esta historia. Algunas de mis actuaciones favoritas son así. F. Murray Abrams en Amadeo y Bruno Ganz, el hombre que interpretó a Hitler en Caída. Sabía que no sería fácil. Va a ser agotador ganar 40 libras y una peluca fantástica, pero muy ajustada. Tenía lentes de contacto puestos y [the play] finalmente termina. Pero simplemente olvídate de eso y interpreta el personaje.

