La adaptación se trata de resta: James Vanderbilt sobre “Nuremberg” | Entrevistas

Después de la Segunda Guerra Mundial, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert H. Jackson, encabezó un esfuerzo para crear procedimientos judiciales para juzgar a los líderes del ejército y el gobierno nazi, coordinando el esfuerzo con representantes de las otras fuerzas aliadas, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. El cargo era “crímenes contra la humanidad”. No tuvo precedentes en muchos sentidos, incluido el primer juicio internacional de funcionarios por el trato dado a los ciudadanos de su propio país.

“Nuremberg”, escrita y dirigida por James Vanderbilt, se basa en su propia investigación y en el libro. El nazi y el psiquiatrade Jack El-Hai. El libro sigue a Douglas Kelley, el psiquiatra militar que pasó cientos de horas entrevistando a las primeras 22 personas en ser juzgadas, incluido Hermann Göring, segundo en el poder en el partido nazi después de Hitler.

En la película, los ganadores del Oscar Rami Malek y Russell Crowe interpretan a Kelley y Göring, y gran parte del tiempo en pantalla tiene lugar en la celda de Göring, mientras Kelley intenta comprender a Göring y Göring intenta manipularlo. En una entrevista, Vanderbilt compartió el consejo que recibió de David Fincher, cómo su investigación cambió el enfoque de la historia y eligió a un entonces desconocido para un papel clave.

Tiene una audiencia que tal vez no conozca los juicios, en particular lo sin precedentes que fueron. Así que usted tuvo una pesada carga de exposición, que creo que manejó con mucha gracia. ¿Cómo pensaste en brindarle a la audiencia los antecedentes que necesitan para comprender la historia?

En realidad, eso es muy importante para mí porque encuentro que muchas de las películas ambientadas en este período asumen un nivel de conocimiento histórico por parte de la audiencia: “por supuesto, sabes que Churchill hizo X, Y y Z”. Me encanta esa audiencia. Soy parte de esa audiencia. Mis dos abuelos lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Así que crecí con estas historias y tuve amigos que perdieron a familiares en los campos. Pero quería hacer una película para gente que no sabía nada sobre este período porque creo que es muy importante.

Cuando hablo con mis hijos sobre este período, es como hablar de la Revolución Americana. Simplemente se siente tan alejado de su esfera, lo cual lo entiendo completamente. Así es como funciona el tiempo. Sigue adelante. Hubo debates entre bastidores: “¿Es necesario ver eso? ¿La gente no sabe cuál es ‘la solución final’?”. Dije: “No todo el mundo lo hace”.

Quería que esta fuera una película en la que las personas que no sabían nada sobre este tema pudieran entrar sin problemas, no solo aprendiendo lo que pasó sino también tomando el viaje emocional por el que pasan los personajes. Tenía muchas ganas de construir la película como un thriller. A veces ves estas películas y sientes un poco como si estuvieras tomando medicamentos. No me encanta eso personalmente como miembro de la audiencia, y por muy serio que sea el tema, no quería eso para esto.

Gran parte de esta película son dos personas hablando. Uno no tiene empatía y tiene demasiada, profesionalmente y a veces personalmente. Y cada uno intenta obtener algo del otro. ¿Cómo pensaste en crear esas escenas?

Ese fue el núcleo para mí. Comencé con el libro de Jack El-Hai, que en realidad trata sobre esos dos hombres y su relación. Me cautivó mucho la idea. Aquí hay dos chicos. El personaje de Rami Malek, el Dr. Kelly, intenta vencer a Hermann Göring. También está tratando de engañar a Kelley y tratando de descubrir: “¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Puedo ir a la corte? ¿No?”. Entonces, ambos están tratando de maniobrar y encantarse mutuamente.

Terminan entablando esto (no quiero decir necesariamente amistad, sino una relación) que los afecta a ambos de maneras que definitivamente no anticipan. Me encantó esa idea. Una de las cosas de las que hablamos desde el principio no fue sólo de otras películas de la Segunda Guerra Mundial, sino de “El silencio de los corderos”, que trata simplemente de estas dos personas en una celda hablando entre sí y sondeándose mutuamente. La idea de eso era muy, muy deliciosa. Y luego tienes a Russell Crowe y Rami Malek, y los sueltas con este material y entre ellos. Y, como director, fue un gran placer sentarme frente al monitor y verlos perseguirse.

Pasaste mucho tiempo investigando esto. ¿Qué te sorprendió o intrigó?

Fue un montón de investigación, lo cual me encanta. Siempre que hago una historia histórica, quiero que sea lo más resistente posible. Y quiero saber si hay algo que debemos omitir o contraer para poder contarlo. El juicio duró un año y la película no puede durar un año, así que tienes que tomar decisiones. Siempre quise asegurarme de que fuera una elección, no un error.

Empecé con el libro de Jack El-Hai. Robert Jackson, interpretado por Michael Shannon, no aparece realmente en el libro. Aprendí sobre él a través de mi investigación y hasta dónde llegó para que las pruebas se llevaran a cabo. Esto era algo que no sabía: nadie quería participar en las pruebas. Todo el mundo quería simplemente dispararles a estos tipos en la cabeza y seguir adelante con su vida. Es como: “Acabamos de ganar una guerra, entonces, ¿qué seguimos haciendo?”. Jackson tiene que conseguir que los demás países cooperen, luego se ausenta de la Corte Suprema y se convierte en el fiscal principal. Entonces pensé: “Oh, ese viaje es increíble. Pensé que mi película estaba aquí, en la celda. Pero oh, no, también está aquí”. Y luego leí sobre el personaje de Leo Woodall, Howie Triest, en su historia. Y dije: “Oh, Dios mío, mi película está aquí”.

Entonces, lo que me sorprendió como escritor fue que siguió creciendo y creciendo y creciendo, lo cual también es aterrador porque, por lo general, la adaptación se trata de restas. Tienes un libro de 350 páginas y debes leerlo en dos horas. Así que fue aterrador en ese sentido, pero también, en última instancia, increíblemente liberador porque pensé: “Necesito poder encontrar una manera de contar todas estas historias, que se cruzan”. Y, en última instancia, creo que la película es más rica porque pasas por todos estos personajes y experiencias diferentes. Eso finalmente culmina en este enfrentamiento judicial entre Göring y Jackson.

Elegiste a Leo Woodall antes de que fuera tan destacado como lo es ahora.

Leo es increíble. Y tuvimos mucha suerte de tenerlo. Realmente quería que ese personaje fuera interpretado por alguien con poco bagaje en pantalla. Fue muy importante porque hay una escena bastante tarde en la película. No quiero revelarlo, pero es una escena crucial en la que da un monólogo. Y sabía que quienquiera que eligiéramos tenía que poder pronunciar ese monólogo.

Tengo muchos actores en esta película a los que no audicionas. Fui inflexible con nuestro director de casting en que quienquiera que interpretara este papel tendría que leer para ello. Necesito saber que tienen ese equipo. Hice que Leo viniera tres o cuatro veces para hacer esa escena, solo porque necesitaba saber que la tenía. Y lo hizo.

Él era el bebé del yeso. Y todo el mundo quedó impresionado por él. Recuerdo que Russell y Rami dijeron: “¿Quién es este niño? Este niño es increíble”. Es por eso que ya no es el desconocido y fresco que pensé que era y que espero que será. Es un actor tan naturalista. Está tan comprometido. Es británico y tiene un impecable acento americano mientras habla alemán, que no habla, por lo que tuvo que aprenderlo perfectamente fonéticamente. Es un gran actor y también un gran ser humano.

¿Qué te enseña ser director sobre ser escritor? ¿La dirección cambió tu forma de escribir?

Creo que definitivamente sí. Creo que te ayuda a entender lo que no vas a usar o no vas a necesitar. Dirigí mi primera película, “Truth”, hace 10 años, y tuve la suerte de contar con Cate Blanchett y Robert Redford. Entonces, me arrojaron al fondo de la piscina y aprendí que cuando tratas con actores de ese calibre y el calibre de los actores de esta película, dices: “No necesito un monólogo de dos páginas. Pueden hacer esto con una mirada. Pueden hacerlo en un momento. Realmente ayuda como escritor darse cuenta: “No, no necesito esto”. Y, obviamente, también descubres cosas en el camino con los actores. Hubo momentos en los que John Slattery decía: “No necesito decir esta línea. Puedo vivir este momento por mi cuenta con una mirada”. Y fue como, oh, genial. Fantástico. Así que sí, está genial en la película.

Quiero hablarles sobre el diseño de producción, particularmente la sala del tribunal. Es tan impresionante y todo eso es práctico, ¿verdad? Tú construiste eso.

Construimos todo en esa sala del tribunal y fue construido a escala. Eve Stewart fue nuestra diseñadora de producción nominada al Oscar. Ella está en producciones gigantes de Hollywood. Y ella realmente luchó por ello. Ella fue una de las primeras personas que contraté y nunca antes había trabajado con ella. Y voló a Nuremberg, obtuvo los planos originales y midió la sala del tribunal real. Esa sala del tribunal está a una pulgada de la escala real. Y fueron 360 grados. Ella insistió en construir el techo, algo que no siempre se hace en las películas para ahorrar dinero, pero hay un techo absoluto en esa sala del tribunal con luces gigantes reales.

Es un gran regalo no sólo para la película y por verla, sino también para que los actores puedan subir a ese set. He hablado con todos ellos al respecto, y especialmente con Russell y Michael, quienes tienen que enfrentarse entre sí. Están a 50 pies de distancia. Y eso es lo mismo. La distancia que estaban Göring y Jackson cuando tuvieron el contrainterrogatorio. Y también construyó la prisión a escala; las celdas son de la misma escala. Todo eso fue práctico. Y como director, cada vez que puedes hacerlo de manera práctica y sumergir a los actores en ese mundo, creo que rinde enormes dividendos.

¿Por qué era importante para usted mostrar las imágenes reales del campo de concentración que mostraron en el juicio real?

Todo se reduce a la precisión, pero también creo que era importante honrar lo que sucedió. Desde el primer borrador del guión, describí lo que íbamos a mostrar y nuestro primer director de publicidad me preguntó cómo íbamos a filmar el metraje. Le dije: “No vamos a filmar nada. Vamos a mostrar el material real. Y no vamos a poner música debajo”. Esa es la narración real en el metraje. Queríamos mostrar las mismas imágenes que mostraron en el tribunal. Sólo mostramos unos cinco minutos. En realidad, esa película dura casi una hora.

Les dije a los actores: “Miren, ese metraje está ahí, lo que se describe en el guión. Sé que todos ustedes investigan. Haganme un favor. No lo miren porque quiero que esté fresco para ustedes ese día”. Y luego, el día que entramos, configuramos la pantalla. No hicimos una pantalla azul. De hecho, trajimos el proyector, instalamos cuatro cámaras en la sala del tribunal con nuestros cuatro protagonistas y teníamos 300 extras cada día. Entonces salí y les dije: Está bien, esto es lo que vamos a hacer hoy y esto es lo que van a ver. Y va a ser difícil, pero es muy importante para la historia y para la película”. Hicimos un momento de silencio y luego proyectamos la película. No quiero decir que no fue necesario actuar, pero puedes ver en sus caras lo que realmente vivieron mientras lo veían. Honestamente, ese fue el día más difícil en el set. Pero creo que era algo esencial que debíamos hacer. Y quería que la audiencia tuviera la misma experiencia que la gente en la sala del tribunal ese día.

¿De qué quieres que hable la gente cuando regresa del cine a casa?

Tienes que tener los máximos para tener los mínimos. A veces hay que reír para poder llorar. Creo que esa es nuestra experiencia en la vida. Para mí es importante que la película te dé esa sensación.

Trabajé con David Fincher hace años, que es un cineasta brillante y alguien a quien realmente admiraba, y él me dijo algo que siempre se me quedó grabado: “Las buenas películas te hacen hacer preguntas, pero las malas películas te dan todas las respuestas”. Espero que esta sea una buena película y que haga que la gente haga preguntas.