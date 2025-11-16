La “malicia” de Amazon Prime sólo te hará enojar | Televisión/Transmisión

A medida que bajan las temperaturas, la promesa de un thriller de placer culpable sobre un hombre misterioso que se infiltra en una familia con la intención de destruir a su patriarca es una invitación tentadora. Con dos episodios ambientados en las costas de una casa de vacaciones griega, un elenco hermoso y un misterio retorcido en el centro, “Malice” de Prime Video debería llamar la atención de los espectadores que han convertido en éxitos series como “The Hunting Wives” en Netflix y “All Her Fault” en Peacock.

A todo el mundo le encanta una buena pieza de tonterías escapistas: programas en los que la trama y los motivos de los personajes no tienen por qué sonar verdaderos siempre que entretengan. Y, sin embargo, incluso el placer culpable tiene su punto límite y puede variar en calidad. Cuando se hace bien, no nos importa el comportamiento irracional y los personajes inconsistentes en nombre de giros emocionantes. Cuando se hace mal, obtenemos “Malicia”.

La serie de seis partes del creador James Wood comienza en Grecia, en la hermosa propiedad de vacaciones de la familia Tanner, encabezada por el encantador Jamie (David Duchovny). Desde el principio, los escritores dejan caer migajas narrativas sobre el pasado y la personalidad de Jamie. Es un poco abusivo e intimidante con su hijo, y le pide a la gente que se mantenga alejada de las redes sociales, dando a entender que tal vez haya un escándalo a punto de estallar. Casi histéricamente, numerosas “pistas” que se dejaron caer en los primeros episodios simplemente desaparecen, como si los escritores se olvidaran de entretejerlas en su increíblemente tonto acto final. ¿Qué es lo opuesto a la pistola de Chekov? ¿Cómo se llama cuando un dramaturgo pone seis armas cargadas sobre una mesa y luego olvida que están ahí?

De todos modos, también conocemos a la esposa de Jamie, Nat (Carice van Houten de “Game of Thrones”) y vemos cómo la mejor amiga de Nat, Jules (Christine Adams), llega a la mansión griega con su esposo Damien (Raza Jaffrey), su hijo y el tutor de la familia Adam (Jack Whitehall). Desde el principio, Adam es claramente el villano de la pieza, una especie de figura de Tom Ripley que se ha abierto camino en la familia de Jules y Damien solo para acercarse a Nat y Jamie. ¿Cómo sabemos esto? Él nos dice. Y no a través de la narración. “Malice” es el tipo de espectáculo en el que Adam deja a Jamie, borracho y desmayado, una noche y le dice que podría matarlo, pero que ha elegido destruirlo. Lo entendemos.

El problema más importante de esta historia inspirada en “Ripley” sobre un estafador afable que intenta destruir la vida de un rico hombre de negocios es que Tom Ripley debe ser carismático y brillante. Necesitamos creer que las personas inteligentes lo dejarían entrar en su círculo íntimo de una manera que conduciría a su destrucción. Esto simplemente nunca sucede con Adam Healey, un personaje a quien Whitehall interpreta como un obvio sociópata. Está muerto detrás de los ojos, lo que podría ser una opción para amplificar cómo su búsqueda de venganza lo ha destruido por dentro, pero también significa que nadie que haya construido un negocio desde cero lo dejaría solo en su casa, o con sus hijos, o con su esposa, etc.

Y, sin embargo, hay pequeñas decisiones que mantendrán a los espectadores con “Malice”, incluida una actuación convincente de Duchovny como el tipo de hombre que a menudo ignora el daño causado por sus decisiones comerciales. Es casualmente egoísta de una manera que puede ser convincente y podría haber convertido su caída al estilo Scrooge en una televisión emocionante si Wood y compañía hubieran tenido el coraje de seguir adelante con esa idea.

Sin desvelar nada, el plan de Adam para destruir la vida de Jamie, y sus motivos para hacerlo, son tan poco considerados por los escritores de “Malice” que culminan en un final que no tiene ninguna convicción narrativa o temática. Es un programa que nunca supo dónde quería terminar, por lo que elige uno que podría funcionar tan bien como cualquier otro. Las revelaciones y las elecciones finales se sienten consideradas tan casualmente que colapsan ante cualquier tipo de análisis. No deja a nadie maravillado ante el arco de un villano o incluso de una víctima, simplemente sintiéndose maltratado por la mala televisión.

