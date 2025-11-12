La revisión de Running Man: trae muy pocas novedades...

Proyectando hacia aquellos días felices en los que los medios narrativos sobre deportes de muerte distópicos que debían ganar eran satisfactoriamente escasos. Ha pasado mucho tiempo desde que Paul Michael Glaser 1987 película El hombre corriendopor lo que podemos esbozar una sonrisa irónica cuando vemos su arrastre inicial donde anuncia, con precisión nostradamusiana, que, ​“Por 2017la economía mundial se ha derrumbado”. Lo único que falta, lamentablemente, es el sufijo, ​“de nuevo”.

Esta adaptación bulliciosa y deliberadamente vulgar de Stephen King pretendía que, en un futuro duro propiedad de conglomerados mediáticos totalitarios, nuestro favorito TELEVISOR El programa implicaría ver a trabajadores de cuello azul. ​““criminales” que intentan evitar los avances asesinos de un grupo de hombres vestidos de spandex. ​“cazadores”. Con la noción popular de realidad TELEVISOR Todavía en sus acogedores comienzos, la novedad inicial de la película fue el hecho de que, desde un punto de vista ético, moral y técnico, parecía totalmente inconcebible y, por tanto, realmente apasionante.

Un problema al que se enfrenta una nueva versión de la historia incluso antes de saltar de la parrilla de salida es que ahora no hay ningún valor de novedad en la idea de los deportes de muerte televisados, y la escalofriante sugerencia de que la humanidad está a punto de cruzar una línea de civismo básico cuando se trata de material de retransmisión en vivo ahora es ridículamente pintoresca.

La pregunta de cómo hacer una película de deportes mortales que ofrezca algo nuevo y emocionante la responde el director y coguionista de El hombre corriendo (2025), Edgar Wright, como: no lo haces. Ofrezca algunos de los mismos arreglos descuidados que se pueden ver en múltiples iteraciones en cada canal de transmisión, en cada estante de Blu-ray y se reproducen con bastante regularidad en unos pocos cines y espere que este nuevo pueda derrotar al menos a algunos de los contendientes. Wright ciertamente dispara su tiro, pero al intentar expandir la historia tanto temáticamente como en términos del modesto alcance del programa, en realidad parece una película más pequeña, más estridente y menos memorable que la llamativa original.

En el papel de Ben Richards, el joven enojado y campeón del pueblo, está Glen Powell, un Adonis reluciente y desaliñado sacado de las hordas de lumpen que está engañado por TELEVISOR El súper productor Dan Killian (Josh Brolin) se convertirá en un contendiente en el gigante de los ratings. El hombre corriendopara poder pagar la atención urgente de su bebé enfermo. Debido a que Ben es un chismoso cuando se trata de corrupción institucional, ha sido excluido de todos los empleadores importantes, por lo que registrarse para ser rastreado y descuartizado en nombre del entretenimiento familiar es realmente su único recurso para ganar un salario, una situación que lo pone bastante furioso.

En ese sentido, un defecto vital de la película es que ni Wright ni Powell parecen entender cómo debería manifestarse esta justa ira dentro de Richards. Ambos parecen decididos a tener un ceño permanente con los dientes apretados, cejas en forma de V como un dibujo de dibujos animados y un blandir persistentemente el dedo medio, lo cual está bien cuando algún imbécil se interpone en tu carril, pero no funciona cuando está dirigido a un poderoso agente corporativo que intenta matarte por TELEVISOR calificaciones.

Con las reglas del juego y el mundo laboriosamente establecidas, Ben es colocado por un tubo de succión hacia la arena. Allá por 1987 era un estudio diseñado para parecerse a un páramo, ahora es el páramo lo que es Estados Unidos. El giro aquí es que todos tienen un papel potencial en el juego, ya sea como soplón, que puede ganar dinero en efectivo si el corredor es capturado y asesinado, o como salvador que puede ayudar sabiendo que el programa es la causa fundamental de tanta podredumbre social. Wright hace poco para desarrollar la idea de ​“las masas”, pintándolos como vigilantes nacientes, hippies pacifistas o bastardos indiferentes de clase media, y todos parecen balancearse obedientemente al ritmo de Richards.

Wright se apoya en una idea probada en la película original, la de manipular AI metraje utilizado para influir en la audiencia. Aquí, su uso predominante y vengativo habla del enigma moderno de que rara vez son tipos moralmente virtuosos los que utilizan este tipo de tecnología y que, en realidad, su única aplicación es como herramienta para el engaño y la humillación. Se usa con tanta frecuencia y con tanta intensidad que eventualmente socava la idea de que la lucha de Richards en pantalla alguna vez podría tener éxito, pero también plantea la pregunta de que si puedes crear una ilusión de realidad tan inmaculada, ¿por qué molestarte con las cosas falsas del juego? ¡Falsificar todo!

Quizás el aspecto más decepcionante de la película, sin embargo, es lo absolutamente estúpida que es. Wright rinde homenaje a los maestros del cine de género subversivo –Paul Verhoeven, John Carpenter, Sam Raimi–, pero todos esos cineastas poseían un sentido de sutil autoconciencia que parece faltar en este caso. Como vimos en SicarioPowell es un actor cómico excelente y perspicaz, pero aquí se inclina hacia una audición de Action Man de una sola nota que se vuelve irritante después de un tiempo. El humor en el guión es en su mayoría juvenil y plano, y quienquiera que haya decidido que Michael Cera aparezca en un papel secundario como ayudante revolucionario necesita que le pongan a prueba.

Mencionamos esto porque Wright es un cineasta que se ha aferrado constantemente a ese borde subversivo, impulsando una rareza única y de izquierda a través de los pasillos del estudio y en la pantalla para reunir una visión que era decididamente suya. El hombre corriendo siente como si hubiera renunciado al fantasma y se conformara con algo un poco más amplio, inclinándose ante El Hombre y optando por servir los caprichos caprichosos de las masas en lugar de complacer sus propios instintos creativos. El atrevido mensaje de la película puede equivaler a poco más que ​“aplastar el sistema”, pero es un mensaje que Wright ha ignorado en una película que carece de imaginación y vanguardia.