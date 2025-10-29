Los verdaderos monstruos: cómo el verdadero crimen ha dado forma al género televisivo de terror | Características

“Si el diablo está vivo, es que vivió aquí”. — Cita del Chicago Tribune, atribuida a un trabajador que participó en la demolición de la casa de John Wayne Gacy.

Mientras trabajaba como columnista de noticias en la década de 1990, tuve una de las experiencias más macabras de mi vida cuando me concedieron acceso a las instalaciones de registros del condado de Cook que albergaban las pruebas contra John Wayne Gacy.

Un trozo de madera de forma cuadrada que servía de trampilla para acceder al espacio de acceso de la casa de Gacy. Diagrama dibujado a mano por Gacy del espacio de acceso, que indica dónde fueron enterrados algunos de los cuerpos. Un trozo de cuerda que Gacy usó para estrangular a una de sus víctimas. Esposas y llaves. Agenda de citas de Gacy para 1978-79. La chaqueta que usó la última víctima de Gacy, Rob Piest, y un recibo de la farmacia donde trabajaba Piest, de 15 años, el recibo que se convirtió en una prueba crucial en el caso contra Gacy.

Yo tenía sólo 20 años cuando arrestaron a Gacy en diciembre de 1979. Aun así, más adelante escribí varias columnas relacionadas con el caso, incluida una entrevista con la madre de una de sus víctimas. A lo largo de los años, he conocido a varios investigadores y abogados de la vida real retratados en la serie de Peacock “Devil in Disguise: John Wayne Gacy”. No es que pretenda tener alguna conexión especial con el caso, pero es muy real para mí.

Hay que reconocer que “Devil in Disguise” es un procedimiento sombrío que se centra al menos tanto en las víctimas y sus familias, y en los policías y abogados, como en Gacy. Cada episodio, excepto el primero, termina con fotografías y películas de noticias de archivo, fotografías de figuras de la vida real representadas en la serie, bocetos de la sala del tribunal o instantáneas de pruebas. (Al final del episodio 2 se muestra una foto del mapa toscamente dibujado de Gacy, el mapa que vi en esa sala de pruebas hace unos 30 años.) Esta serie en particular resonó en mí porque no había ningún indicio de explotación y Gacy no fue representado como una entidad misteriosa o poderosa. Por supuesto, era un monstruo, pero un monstruo en la forma de un aspirante a policía, un agente político de bajo nivel, un payaso grotesco, un depredador tosco y gruñón. Era la encarnación rancia de lo que la teórica política Hannah Arendt llamó “la banalidad del mal”.

MURDAUGH: MUERTE EN LA FAMILIA – “El Reino” – La familia Murdaugh asiste al Festival Anual de la Sandía de Hampton, donde Alex se enfrenta a las consecuencias de su comportamiento. Mandy publica un artículo que implica a uno de los chicos Murdaugh. (Disney/Daniel Delgado Jr.) JASON CLARKE

Aún así, si bien hay actuaciones de reparto destacadas en “Devil in Disguise”, los rumores sobre los premios se centran en Michael Chernus y su interpretación escalofriantemente efectiva de Gacy. Cuando consideramos la biblioteca en constante expansión de películas de ficción y series en streaming sobre asesinos en serie, lo que recordamos son los giros estelares. Darren Criss ganó un Emmy por su interpretación de Andrew Cunanan en “El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”. Jeremy Renner fue el personaje principal de la película de 2002 “Dahmer”, y Evan Peters fue nominado a un Emmy y ganó un Globo de Oro al Mejor Actor por “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. Charlize Theron ganó un Oscar por interpretar a Aileen Wuornos en el largometraje “Monster”. John Cusack fue amenazador e inquietante como Robert Hansen, también conocido como “The Butcher Baker”, en el estreno teatral “Frozen Ground”. Precisamente este mes, además de la serie Gacy, el gran Jason Clarke experimentó una importante transformación física para interpretar a Alex Murdaugh en la sólida aunque sórdida “Murdaugh: Death in the Family”, y el talentoso Charlie Hunnam fue el personaje principal de la execrable “Monster: The Ed Gein Story”. Nuestro apetito por todo lo relacionado con el verdadero crimen es voraz.

Al menos 10 actores, incluidos Mark Harmon, Chad Michael Murray y Zac Efron, han interpretado a Ted Bundy. DIEZ. Los asesinos en serie más notorios del siglo XX han sido analizados, ficcionalizados y escudriñados en tantos podcasts sobre crímenes reales, tantos documentales, tantas interpretaciones dramáticas, que esencialmente se han transformado en hombres del saco de hoy en día que nos fascinan, aterrorizan y repelen en un nivel visceral que tiene un impacto mucho mayor que las viejas leyendas urbanas sobre el “Asesino con la mano del garfio” o el intruso que garabatea “¿No eres tú?”. ¿Me alegro de no haber encendido la luz? en sangre en el espejo del baño.

Incluso las construcciones cinematográficas ficticias se ven eclipsadas por la mitología de los monstruos de la vida real. Claro, “The Grabber” de Ethan Hawke en “The Black Phone” y la tía Gladys de Amy Madigan en “Weapons” son monstruos modernos memorables, pero son los Gacys y Dahmers, muertos hace mucho tiempo, los que tienen un impacto generacional en nuestras pesadillas, quienes continúan intrigándonos décadas después de sus atroces oleadas de crímenes. Michael Myers, Jason y Ghostface se han convertido en caricaturas casi caricaturescas a lo largo de las décadas, pero cuando vemos representaciones gráficas y empapadas de sangre de los crímenes cometidos por personajes como Ed Gein y Ted Bundy, nos afecta, y sí, nos fascina, en un nivel más profundo. La naturaleza impactante de estos crímenes es casi demasiado horrible para contemplarla; casi.

Monstruo: La historia de Ed Gein. (De izquierda a derecha) Laurie Metcalf como Augusta Gein, Charlie Hunnam como Ed Gein en el episodio 307 de Monster: The Ed Gein Story. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

¿Por qué estamos tan obsesionados con el entretenimiento sobre crímenes reales, en todas sus formas? Es una especie de plato combinado psicológico. Muchos de nosotros estamos programados para buscar la sombría pero innegable emoción de abrazar el miedo y el terror. Nos encanta pasar miedo, ya sea montando mega montañas rusas con nombres como Hades 360, Full Throttle y Shivering Timbers, o pagando para pasar miedo a través de una de las más de 4,000 experiencias de casas encantadas que aparecen cada otoño, o sumergiéndonos en una serie limitada digna de un atracón sobre asesinos de la vida real que se han convertido en leyenda. También nos gusta jugar a los detectives aficionados cuando profundizamos en casos sin resolver como Zodiac y Tylenol Killer. Y, con las dramatizaciones de personajes como Manson, Bundy, Dahmer y Gacy, existe la satisfacción de verlos atrapados, puestos tras las rejas y, en algunos casos, ejecutados.

Como uno de los millones y millones de fanáticos del género de crímenes reales, generalmente no me siento culpable o incómodo al consumir este material, pero cuando vi “Monster: The Ed Gein Story”, me pregunté: ¿Qué estamos haciendo aquí? En el episodio final, hay un número de fantasía musical increíblemente de mal gusto en el que Ed Gein de Hunnan se imagina dando una vuelta de victoria al son de “Owner of a Lonely Heart” de Yes, con enfermeras y ordenanzas bailando, y gente como Richard Speck, Ed Kemper y Charles Manson celebrándolo; suena como una versión nauseabunda del clímax de “Bye Bye Love” en “All That Jazz”. En ese momento, sentí la necesidad de hacerme una limpieza profunda para eliminar el hedor de esta basura cínica y explotadora.

Artículos como “Lo que ‘Monster: The Ed Gein Story’ hace bien y mal” (Piedra rodante) y “10 detalles de ‘Monster: The Ed Gein Story’ se equivocaron” (Semanal de entretenimiento) pareció no entender el punto. Los showrunners nunca intentaron hacerlo bien. Los elementos inventados e inverosímiles fueron deliberados y, a menudo, ofensivos. Tal vez pensaron que estaban mostrando un espejo del género, pero parece un insulto para la audiencia, como si debiéramos sentirnos culpables incluso por mirar. Ed Gein, que ayuda a los investigadores a localizar a Ted Bundy, al estilo de Hannibal Lecter que ayuda a Clarice Starling, es un arte que imita el arte inspirado en la vida real. Es vertiginoso… y preocupante.

La mayoría de estas series hacen un trabajo mucho mejor al empatizar con las víctimas que “Monster: The Ed Gein Story”. Aún así, incluso los mejores, incluso aquellos (como “Devil in Disguise”) que se abstienen de sensacionalizar la historia y dedican gran parte de la atención a las víctimas y los investigadores, vienen con un elemento de explotación. No se puede contar la historia de un monstruo sin darle al diablo lo que le corresponde. Y no podemos dejar de mirar.