Mi cena con Gene y Roger | Roger Ebert

En el otoño de 1981, Roger Ebert y Gene Siskel se enamoraron de dos hombres llamados Andre y Wally, y se lo contaron al mundo, salvando así una pequeña, excéntrica y seductora película de un rápido desvanecimiento en el olvido comercial. Fui a esa película, al igual que unos cientos de miles o más de personas, por ese amor.

En ese momento, su programa se llamaba “Sneak Previews”, que pronto pasaría a llamarse “At the Movies” cuando el éxito de PBS pasó a un acuerdo de distribución nacional en Tribune Entertainment y luego a Buena Vista Entertainment, también conocido como Disney/ABC. La película sobre Andre y Wally, “Mi cena con Andre”, del director Louis Malle, fue perfecta para ver a los estudiantes universitarios, al menos a mí. Grandes ideas, anécdotas elaboradas, dos amigos en la vida real: el dramaturgo e intérprete en apuros Wallace Shawn y el aventurero e inquieto gurú del teatro experimental Andre Gregory, compartiendo una comida y algunas ideas. La película parece una obra de teatro que estás viendo desde la mesa de al lado o desde la proximidad de un camarero siempre presente.

Cuando se estrenó “My Dinner with Andre”, apenas estaba allí. En Pulgares oponiblesel libro de Matt Singer sobre la empresa emprendedora conocida como Siskel & Ebert, Shawn recuerda que la película logró un puñado de proyecciones poco prometedoras en el Lincoln Plaza Cinema de la ciudad de Nueva York, antes de que el distribuidor de la película comenzara a publicar anuncios minúsculos que decían, en efecto, “cerrará pronto en un cine cercano a usted, si resulta que se proyecta en un cine cercano”.

Y luego el episodio “Sneak Previews” de Roger y Gene se emitió un jueves. Comenzaron a agotarse las entradas y “en lugar de cerrar”, como escribe Singer, la película “permaneció en el Lincoln Plaza Cinema durante un año seguido y terminó proyectándose en más de novecientas salas de todo Estados Unidos”. Su fabricación costó poco menos de 500.000 dólares. Recaudó aproximadamente diez veces más.

Lo vi en el Cedar Theatre en Cisjordania del campus de Twin Cities de la Universidad de Minnesota, el mismo teatro donde vi una proyección de medianoche de “Eraserhead” cuando era estudiante de primer año y nunca me recuperé por completo. “My Dinner with Andre” era detallada y fácil de escuchar, y era exactamente el tipo de película que quería a esa edad, cuando estaba descubriendo los placeres de lo que los estudiantes de teatro de la U of M (yo era sólo un parásito) llamaban “la segunda cena inútil después del ensayo”, una excusa para horas de conversaciones nocturnas sin rumbo, ridículas y arremolinadas.

De esto se trataban Roger y Gene, en miniatura, y sin la parte “ridícula”, dejando a un lado algunos de sus suéteres. Antes de leerlos, los escuché y los vi conversar y debatir, a veces irritadamente, sí, más a menudo de manera reflexiva, siempre atractiva. Vi “Mi cena con Andre” porque tenía defensores en Roger y Gene, y mi primer enamoramiento crítico de cine, Pauline Kael, cuyo ensayo “Trash, Art and the Movies” fue extraído de mi libro de texto de séptimo grado. Lidiando con los medios de comunicación. En su era de “Adelantos”, el programa era tan, tan simple y tan correcto, uno de esos cometas sin pretensiones que aparecen cada 76 años aproximadamente. Lo que decían y cómo lo decían era importante para muchos.

El verano antes de que “Sneak Previews” salvara “My Dinner with Andre” del fracaso, trabajé como conserje a tiempo parcial en una fábrica de repuestos para máquinas en el noreste de Minneapolis. Los chicos de la tienda hablaban mucho de películas. “Llevé a mi hijo a ver “Cannonball Run”, me dijo el más amigable de los chicos durante las vacaciones. “Simplemente, ya sabes, estúpido. Pero divertido. Y esa Adrienne Barbeau. ¡Quiero decir! Caray. No la echaría de la cama a patadas. Veía ‘Maude’ todas las semanas gracias a ella y ODIABA ‘Maude’. Me gustó un poco ‘Cannonball Run’. (pausa) (risas) ¡Y Roger y Gene ODIABAN ese!”

Mi cohorte de fábrica veía “Adelantos” todas las semanas. Vio su primera película subtitulada porque Roger y Gene se la recomendaron. Ojalá supiera qué película era, pero fuera lo que fuera, se arriesgó basándose en su lealtad a “mis muchachos”, como llamaba a Roger y Gene. Según de dónde procedían la mayoría de las importaciones populistas en ese momento, mi compañero de trabajo pudo haber aprovechado esa oportunidad porque la película era francesa o italiana, y una de las protagonistas femeninas puede haberse parecido a Adrienne Barbeau. Pero el empujón vino de un par de críticos de cine.

Este tipo de cosas sucedió mucho a lo largo de los años de su carrera televisiva, cuyo 50 aniversario Chicago celebra este año.

Nunca conocí a Gene; Conocía a Roger y, a través de Roger, tengo un buen y valiente amigo en Chaz Ebert. Cuando Roger enfermó, de alguna manera, improbablemente, allí estaba yo, en 2006, en la silla Ebert (trago) frente al coanfitrión Richard Roeper, tratando de decir algo rápido e interesante antes. Espera, el segmento ya terminó. Mejor suerte en el próximo segmento. Eso de alguna manera improbable se convirtió en una rotación constante con AO Scott de Los New York Times frente a Richard, y luego Richard y yo por un tiempo antes de que Richard se fuera, y Tony y yo agotamos el contrato de distribución para el último año del programa.

Cuando estaba tambaleándome, lo cual era temprano y con frecuencia, Roger más o menos me salvó el trasero con un par de consejos muy simples:

Uno: descubre ÚNICA COSA que NECESITAS decir sobre lo que estés revisando en el tiempo que tienes frente a la cámara. Quizás dos cosas. Pero realmente, uno. No intentes cubrir el paseo marítimo. Te ahogarás.

Dos: hay maneras de interrumpir o, más educadamente, intervenir, sin hablar. Cualquier cosa física que tienda a hacer en la vida real cuando escucha a alguien decir algo que vale la pena discutir (sacudir la cabeza o hacer algo de “espera un minuto” con las manos), simplemente hágalo, pero más grande de lo que lo haría en la vida real. Haz eso y la cámara te mostrará a TI. Y luego hablas, rápidamente.

“El tiempo apremia”, me dijo Roger. Se refería a la conversación cruzada no escrita del segmento, que hizo que el programa fuera el programa. Ahora que él y Gene se han ido hace mucho tiempo, aunque todavía están con nosotros, me doy cuenta de que puede haber estado hablando de algo más grande que tácticas efectivas de debate ante la cámara.

Mientras Chicago celebra el 50 aniversario de estos dos, recordemos también por qué los vimos, escuchamos y leímos en primer lugar. En realidad, los pulgares no eran lo importante. Lo que recuerdo de Roger y Gene hablando de “Mi cena con Andre” fue la emoción del descubrimiento.

En el mejor de los casos, como Andre y Wally con un tipo de amistad diferente y más irritante debajo del doble acto, Gene y Roger hicieron conexiones y comenzaron nuevas conversaciones (o discusiones) sobre películas que habíamos visto y las que veríamos ese fin de semana, gracias a ellos.