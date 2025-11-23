Pensamiento crítico: los críticos de cine analizan sus películas musicales favoritas

“Las películas musicales están experimentando un renacimiento en el cine en este momento”, dice Carla Renata, crítica aprobada por el Tomatómetro, cuando se unió a Kristen Lopez y Chauncey K. Robinson para hablar con Rotten Tomatoes sobre sus musicales favoritos.

Malvado: para siempre acaba de llegar a los cines, y mientras el mundo se prepara para ver la muy esperada secuela de Jon M. Chu, nos tomamos este tiempo para explorar algunas de las películas musicales más emblemáticas que han aparecido en la pantalla grande, desde Cantando bajo la lluvia a El mago de Oz. Escuche a los críticos compartir sus conocimientos sobre el género, así como sus momentos favoritos, como el solo épico del León Cobarde, “Si yo fuera el rey del bosque”.

Mira la entrevista completa arriba

