“Pokemon: Legends ZA” da varios pasos adelante y varios pasos atrás | Juegos de vídeo

La serie Pokémon ha necesitado una evolución seria recientemente. “Pokemon Legends: Arceus” de 2022 cambió la fórmula tradicional de los juegos de rol de Pokémon al introducir elementos de combate en tiempo real, un mundo semiabierto y una nueva forma de progresión de la historia. Fue un soplo de aire fresco para la franquicia que tenía un sistema de batalla por turnos estancado.

Mientras que “Arceus” fue una precuela de los juegos Pokémon Diamond y Pearl, la entrada más reciente “Pokemon Legends: ZA” es una secuela de los juegos “Pokémon X e Y”. Esta vez, ZA hace algunos cambios audaces con respecto a “Legends: Arceus” para mejor, pero también algunos para peor. El sistema de batalla de Z-A ha mejorado mucho, pero el juego se ve obstaculizado por una exploración insulsa. También funciona increíblemente bien en Nintendo Switch 2, pero falta presentación en otras áreas, especialmente en el departamento gráfico.

“Pokemon Legends: ZA” tiene lugar cinco años después de los eventos de las versiones “Pokémon X e Y”. Lumiose City se encuentra actualmente bajo un plan de reurbanización, y eso ha provocado el surgimiento de Mega Evoluciones Rogue, donde ciertos Pokémon se ven obligados a someterse a más cambios para hacerlos aún más fuertes. Los jugadores deben descubrir los misterios detrás de las megaevoluciones de Rogue y al mismo tiempo ascender en las filas de ZA Royale, un torneo de lucha de Pokémon. A medida que los jugadores lleguen a la cima, al ganador se le permitirá cumplir un deseo.

Pokémon nunca ha tenido las historias más complejas y “Legends: ZA” no es diferente. Sin embargo, lo desconcertante es que, después de todos estos años, los juegos de Pokémon todavía no tienen actuación de voz. Es realmente discordante ver a los NPC en las escenas “hablar” pero no emitir ningún sonido. Lo que hace que la experiencia sea aún más confusa es que los NPC harán ruidos de esfuerzo. Por ejemplo, si un personaje mueve su brazo para lanzar una Pokebola, puedes escuchar el efecto de sonido de un brazo moviéndose por el aire. Hay algunas escenas emocionales que involucran personajes clave de la historia de Pokémon X e Y, pero esas escenas fracasan debido a la falta de actuación de voz.

Es tan difícil sentirme involucrado en la historia de “Legends: ZA” que, a mitad de camino, comencé a ignorarla. Sin embargo, lo que me mantuvo entretenido hasta el final de la historia fue el divertido sistema de batalla de Z-A. Mientras que “Legends: Arceus” había modificado el combate por turnos, ZA apuesta por completo por la acción en tiempo real. Esto hace que las batallas sean más emocionantes y los ataques se han diseñado inteligentemente para aprovecharlo.

En los juegos principales de Pokémon, era fácil conseguirlo haciendo que tu Pokémon conociera cuatro movimientos de ataque y dejara los otros que no dañaban en paz. Por ejemplo, movimientos como Tail Whip reducirían la estadística de Defensa de tu oponente, pero querrás maximizar tu producción de daño, deshaciéndote así de eso para un ataque que causa daño real. Sin embargo, con el nuevo sistema de combate en tiempo real, estos ataques no dañinos de repente son más importantes que nunca.

Cada ataque tiene un período de recuperación, por lo que entre el tiempo de espera, querrás usar otros movimientos. Ahí es donde movimientos como Tail Whip pueden resultar realmente útiles. Mientras esperas que se recargue tu ataque de Tackle, puedes usar Tail Whip y reducir la estadística de Defensa del oponente, asegurándote de que el próximo Tackle lo noqueará. Si bien esta estrategia funciona igual de bien en los juegos principales de Pokémon puramente por turnos, la naturaleza de estas batallas en tiempo real las recontextualiza, lo que hace que “Legends: ZA” se destaque en comparación con sus predecesores.

El ciclo de día y noche se utiliza en este juego donde puedes desafiar a otros NPC a batallas durante la noche en zonas de batalla designadas. Al derrotar a los entrenadores y completar objetivos secundarios, como atacar una debilidad específica una cierta cantidad de veces, puedes ganar puntos para ganar un boleto de desafío. Por lo general, esto hace avanzar la historia al permitirte luchar contra el próximo jefe, un cambio bienvenido en la estructura típica de líder de gimnasio que tenían los juegos principales de Pokémon.

Durante la historia, también se te pedirá que cuides de los Pokémon megaevolucionados de Rogue para mantener segura Lumiose City. Si derrotas a estos Pokémon gigantes, ganarás su Mega Piedra, que te permite convocar sus respectivas Mega Evoluciones, siempre que tengas el Pokémon adecuado. Realmente los disfruté ya que cambiaron el ritmo del juego.

La mayor decepción de “Legends: ZA” es lo aburrida que es la ciudad de Lumiose. En “Legends: Arceus”, los jugadores tienen toda la región de Hisui para explorar. Pero todo “Legends: ZA” se limita a una sola ciudad con Zonas Salvajes designadas para atrapar Pokémon. Estas Zonas Salvajes son demasiado pequeñas y con el nuevo sistema de batalla, las peleas pueden parecer claustrofóbicas. Estas zonas salvajes carecen de características discernibles y parecen tan embarradas y aburridas como el resto de Lumiose City.

Fuera de los Pokémon y los modelos de personajes, Lumiose City es muy aburrido de explorar. Los edificios son aburridos y las columnas y ventanas ni siquiera están en 3D. Las texturas son, literalmente, imágenes planas copiadas y pegadas en los propios edificios. Lumiose City es muy poco imaginativa, especialmente viniendo de las regiones abiertas de “Legends: Arceus”.

Realmente no entiendo cómo Pokémon puede ser una de las franquicias de medios más rentables del mundo y aún así no puede producir un juego principal en 3D con un aspecto decente. Otras propiedades de Nintendo como “The Legend of Zelda” y “Donkey Kong” han recibido revisiones artísticas completas y direcciones de diseño creativo, pero los juegos de Pokémon no reciben el mismo nivel de atención meticulosa. Además de la falta de actuación de voz, estos juegos siguen pareciendo baratos.

Como mínimo, Legends: ZA funciona increíblemente bien en Nintendo Switch 2, muy lejos de los problemas técnicos que plagaron los últimos juegos principales de Pokémon. Aunque todavía hay algunos problemas emergentes que distraen con personajes y Pokémon que a veces aparecen de la nada, el juego es fluido y jugable.

“Pokemon Legends: ZA” continúa la dirección experimental de “Pokemon Legends: Arceus”, optando por el combate en tiempo real, lo que hace que las batallas sean más estratégicas y atractivas en comparación con el formato tradicional por turnos. Sin embargo, el juego adolece de una exploración poco interesante, gráficos anticuados y la continua ausencia de actuación de voz. A pesar de esto, si eres fanático de Pokémon, este juego aún podría ser de tu interés. Aunque permanece estancada en el pasado, es difícil salir de allí.

El crítico compró una copia de Pokemon Legends: ZA. Ya está disponible.