Predator: revisión de Badlands: una extrañamente saludable…

Depredadores: Tierras baldías Funciona mejor cuando se trata de lo orgánico. En el mundo suave y sin fricción de tantos espectáculos de gran tamaño generados por computadora, hay una sensualidad texturizada en el mundo creada por el director Dan Trachtenberg que es innegablemente atractivo. La piel escamosa y ondulada del Predator tiene cierto tipo de belleza; su rostro ahuecado, sus ojos dorados y sus expresivas mandíbulas transmiten algo primitivo y excitante. El mundo extraterrestre es rico en rezumantes formas de vida e incluso las curvas sintéticas de los personajes humanoides de la película, androides diseñados para explorar el inhóspito planeta, se sienten encarnados; su piel es delicada, propensa a desgarrarse y dejar cicatrices.

La película comienza con un exiliado, como Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), el ​““Enano de la camada”, proviene de su clan Yautja (la especie depredadora). Él va a la caza de una gran bestia para demostrar que es digno, con su último plan para regresar a casa para vengarse. No pasa mucho tiempo antes de que encuentre a un androide dañado, Thia (Elle Fanning), quien promete guiar a Dek hacia su trofeo si la ayuda a reunirse con sus piernas y su hermana. La pareja comienza con algo parecido a una relación de trabajo que eventualmente florece en una amistad como juntos. encuentran poder en sus debilidades compartidas.

Obtenga más pequeñas mentiras piadosas

Los personajes de la película son innegablemente simpáticos, sobre todo porque su relación se construye a través de bromas de pareja cómodas pero bien hechas. Dek y Thia finalmente se encuentran con un tercer miembro de su clan, una criatura extraña (y casi molestamente adorable) que parece un cruce entre un bulldog francés y Toothless the Dragon. El improbable grupo se embarca en un viaje que se desarrolla como niveles en un videojuego: cada paso presenta un nuevo obstáculo que conquistar y cada victoria va acompañada de lecciones inofensivas, aunque predecibles, sobre la amistad y la lealtad. Todos viven, aprenden y crecen; todos se vuelven mejores ​“gente.”

Es una película que inevitablemente carece de una ventaja real en términos de caracterización, optando por complacer al público en lugar de la tensión. A pesar de la violencia de la película, a menudo se siente más como El mandaloriano que una película en el Depredador franquicia. Para todos los públicos que quieran disfrutar de lo más saludable ​“Las vibraciones de Island of Misfit Toys también probablemente alejarán a algunos de los fanáticos más acérrimos que buscan algo un poco más atrevido y adulto.

Sin embargo, la peor parte de la película es que es una de las muchas películas recientes de Blockbuster que inevitablemente tiene un acto fundamental que tiene lugar en un almacén anodino y un estacionamiento glorificado. Teniendo en cuenta la atención al detalle de la película al crear un planeta repleto de formas de vida inusuales, es un absoluto desperdicio relegar el clímax de la película a lo que parece un oscuro escenario de fondo. Comparado con la expansiva construcción del mundo de la mayor parte de la película, parece particularmente atroz y casi deshace toda la buena voluntad que la película había acumulado.

Dicho esto, Depredadores: Tierras baldías sigue siendo en gran medida divertido. El mundo se siente rico en imaginación, forjada por cineastas que claramente aman profundamente la franquicia. Las actuaciones son fuertes y están impulsadas por arcos emocionales identificables. Si bien todo se desarrolla de una manera bastante predecible, no es menos satisfactorio. En un mundo de éxitos de taquilla inflados y abrumados por tramas secundarias y exposiciones aburridas, hay algo atractivo en una ciencia ficción de acción que va al grano sin demasiada flacidez.

Depredadores: Tierras baldías Puede que no esté al nivel de Trachtenberg. 2022 Escisión de depredador, Presapero tiene sus placeres. Es una especie de estupidez inteligente que alcanza el mínimo común denominador en términos de historia como una forma de deleitarse con la extrañeza de la construcción del mundo. Cada escena cumple su propósito y la película, que no dura mucho más que 100 minutos, nunca desgasta su bienvenida.