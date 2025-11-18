Rabia y desafío en les banlieues – La Haine en…

Las lealtades invisibles entre Vinz, Hubert y Saïd sugieren que son amigos de la infancia, que se dividieron en la edad adulta debido a las tensiones en el vecindario (donde los disturbios que siguieron al asalto de su amigo arrasaron el gimnasio de boxeo de Hubert) y en sus diferentes formas de relacionarse con él. Vinz es un exaltado que lucha contra la autoridad opresiva. Hubert, de regreso de la marina con una disciplina ganada con esfuerzo y una madurez frágil (​‘vestimenta la haine la haine’), sueña con escapar: la respuesta de su cansada madre es pedirle que recoja lechuga en las tiendas (las mujeres sólo tienen papeles secundarios en la película). Saïd es el payaso y hermano pequeño del grupo con sabiduría propia. Sus chistes, contados con entusiasmo para impresionar a Vinz pero también como un medio para comprender su realidad diaria, giran en torno a violentos malentendidos. La repetida respuesta de Vinz a estos chistes, ​‘Escuché que uno con un rabino es un guiño de Kassovitz al formato de broma como recurso narrativo, y al hecho de que los tres amigos pretenden ser representativos de un vecindario diverso: un hombre negro, un árabe y un judío.

La lucha entre la infancia y la edad adulta en la película también recuerda, en el contexto actual de una extrema derecha en ascenso, el rechazo de la humanidad por motivos de raza. Desde un punto de vista reaccionario, los jóvenes negros nunca pueden ser vulnerables, ni tampoco los niños. Somos testigos de cómo la dura madurez de Hubert se convierte en una ira incandescente después de un insoportable asalto a manos de sádicos policías vestidos de civil en París y, más tarde, un encuentro con una pandilla de cabezas rapadas (con un cameo del propio Kassovitz). Durante un interludio contemplativo en una azotea parisina, Vinz y Hubert filosofan, probando proverbios y lemas: ​‘la prisa produce desperdicio», o, con mordaz sarcasmo, ​‘Liberté, Égalité, Fraternité’. Puede que los amigos permanezcan fuera de la vista en la periferia de una ciudad mundial, pero su situación es un síntoma de la sociedad en general, no está separada de ella. En un momento crucial, mientras el trío mata el tiempo hasta el primer tren de la mañana que sale de París, vemos imágenes de la guerra de Bosnia en un banco de arena. TELEVISOR pantallas. Entonces se anuncia la muerte de su amigo Abdel. Los desastres globales desembocan en crisis locales, lo que genera una sensación de desesperación abrumadora que resulta demasiado familiar.

Hubert se hace eco del humor de Saïd en la emblemática broma-metáfora de apertura y cierre de la película sobre un hombre que cae de un edificio de gran altura con el delirante estribillo ​‘hasta ahora, todo bien…” y este desmoronamiento encuentra su paralelo en el contrato social en decadencia con consecuencias catastróficas. El primer plano combina una vista de la Tierra desde el espacio con un cóctel Molotov. Mientras los amigos toman el tren hacia París, nos damos cuenta (con una mueca de Hubert mientras mira los carteles publicitarios que pasan) que esta imagen inicial es una ilusión enloquecedora: es un anuncio que declara ​‘el mundo es tuyo’. Más tarde, Saïd desfigura uno de estos carteles para leer ​‘el mundo es nuestro’. Esto es un espejismo y una falsa promesa para jóvenes como ellos, muy parecido al motivo de la vaca deambulando por la finca que sólo Vinz ve: el cambio o la esperanza presentados como una quimera imposible, fuera de su alcance. En otro de los momentos más matizados y surrealistas de la película, los jóvenes se encuentran con un sobreviviente polaco de un gulag soviético con una historia de inutilidad, sufrimiento e indignidad que el trío lucha por comprender, pero que podría leerse más obviamente como una alegoría de su situación en la que todos pierden: la pregunta, señala el hombre, ​‘No es si crees en Dios, sino si Dios [or, it could be extrapolated, society] cree en ti’.

El final de la película es pura y vitriólica rabia por parte de Kassovitz y, a pesar de su valor impactante, una conclusión completamente plausible. Es a la vez pesimista y determinista, que condena a Vinz, Hubert y Saïd a su destino aparentemente inevitable, y tan abrasador y estimulante como la primera vez que lo vi. Puede que no tenga sentido ni honor desperdiciar la vida joven que los rodea, pero hay un sistema de racismo, clasismo e ignorancia que los amigos luchan por comprender y combatir mejor.