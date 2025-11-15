Revisión de depredadores: una de las más valiosas...

A pesar de correr sólo entre 2004 y 2007, Para atrapar a un depredador Tuvo un impacto imborrable en la cultura popular. Liderado por el periodista Chris Hansen, el 44Los episodios de un minuto se convirtieron en una visita obligada. TELEVISORmientras las fuerzas del orden establecían operaciones encubiertas en todo el A NOSOTROS para atraer a los delincuentes sexuales a la luz pública utilizando menores reales como señuelos. La serie también fue directamente responsable del suicidio de un funcionario del gobierno, quien se pegó un tiro poco después de que el equipo de producción llegara a su casa. Poco después, el espectáculo fue cancelado, pero el genio ya había salido de la botella.

Un ejemplo tan fascinante y formativo del True Crime Industrial Complex parece estar listo para ser evaluado –en Depredadoresel documentalista David Osit rastrea a algunas de las personas más cercanas a la fuente, incluidos ex niños señuelos, oficiales que arrestaron, imitadores influenciados e incluso Hansen. Al principio, Osit es en gran medida observador y se contenta con dejar que sus sujetos hablen con franqueza sobre sus recuerdos y su percepción de la serie. Muchos todavía lo ven como un momento decisivo para la seguridad de los niños, destacando los peligros del uso incontrolado de las redes sociales para los niños, donde cualquier persona en Internet podría tener malas intenciones. Es incómodo y a menudo perturbador verlo, pero el enfoque poco sentimental, autocrítico y refrescantemente reflexivo de Osit hace que Depredadores una de las entradas más valiosas en un género saturado, que prioriza la ética sobre la emoción.