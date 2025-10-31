Revisión de Kontinental '25: incisiva, accesible y...

Orsolya (Eszter Tompa), la protagonista húngara de Radu Jude, vive cerca de la histórica ciudad transilvana de Cluj, que está siendo invadida por la gentrificación impulsada por la tecnología. Orsolya tiene buenas intenciones, en realidad, pero su trabajo como alguacil le exige desalojar a un vagabundo que ocupa la sala de calderas de un edificio que se convertirá en un hotel de lujo. En el 20En el minuto que le dan para recoger sus pertenencias, el hombre se suicida; y, naturalmente, Orsolya está plagada de culpa. Luchando por expiar y desesperada por procesar una crisis de conciencia, busca la religión, el sexo, la filantropía, la filosofía zen… ¿Pero es culpa suya si solo estaba haciendo su trabajo? ¿Es posible ser absueltos en un mundo que nos sostiene haciéndonos cómplices, incluso mientras chapoteamos en las aguas residuales del llamado progreso?

Tomada con cámaras de iPhone (porque es lo que nos merecemos) 10 días, continental ​‘25 es más bien un proyecto paralelo para el provocador rumano, cuyo otro trabajo reciente opera en una escala más épica, pero eso no minimiza el impacto de la película. Es una película que está firmemente basada en la especificidad geopolítica de Cluj, explorando las tensiones étnicas, las desigualdades económicas, los legados del totalitarismo, la brutalidad del capitalismo y la destructividad de los bienes raíces; sin embargo, es a través de este contexto local que Jude logra profundizar en las contradicciones de nuestro mundo globalizado y neoliberal a medida que la omnipresente podredumbre cultural y moral continúa extendiéndose.