Revisión de Sisu: Road To Revenge: un western de Suomi

Es esa palabra finlandesa ​“que no se puede traducir” otra vez, y sin embargo, que es traducido, también nuevamente, en el texto inicial, como ​“una forma de coraje y determinación inimaginable”, que ​“se manifiesta cuando se pierde toda esperanza”. Wikipedia sugiere ​‘vísceras’. Hace tres años, el escritor y director Jalmari Helander nos presentó, en Sisual veterano de guerra y leyenda finlandés Aatami Korpi (Jorma Tommila), un (viejo) hombre de pocas (es decir, casi ninguna) palabras pero mucha acción y resistencia estoica y, por lo tanto, una encarnación de la característica nacional que le dio título a la película. Sin embargo, lejos de ser un nacionalista, Korpi era un individualista rudo que perseguía obstinadamente sus propios intereses económicos.

Ahora Korpi regresa para la secuela de Helander Sisu: Camino a la venganza, ambientado en la posguerra 1946. En el centro se encuentra la casa de madera que alguna vez compartió Korpi con su amada esposa y sus dos hijos pequeños (antes de que fueran masacrados por los rusos), pero ubicada en Karelia, que ahora ha caído bajo la ocupación soviética. Entonces, con su fiel caniche blanco, Korpi regresa allí en un gran camión para desmantelar su casa él solo, madera por madera, para poder llevarla de regreso a territorio finlandés para volver a ensamblarla. Al enterarse de la presencia de Korpi, un KGB El oficial (Richard Brake) desata al criminal de guerra rabioso Igor Draganov (Stephen Lang) para terminar lo que había comenzado y eliminar al último Korpi superviviente, poniendo fin al mito de su inmortalidad. Sin embargo, frente a automóviles, tanques, motociclistas, aviones de combate, bombarderos y trenes veloces y cargados de cohetes, Korpi una vez más muere con dureza.

A veces para construir primero hay que destruir. No sólo lo hace Sisu: Camino a la venganza deconstruir los bloques de construcción del original Sisu – un hombre que se enfrenta a un ejército despiadado de probabilidades, episodios de acción que vienen con títulos de capítulo audazmente pulposos (“Motor Mayhem”, ​“Entrante”, ​“Venganza”, etc.), un recuento de cadáveres ridículamente alto y sangriento, pero los reconstituye de modo que ahora Korpi no se enfrenta a nazis fugitivos, sino a sus ​“viejos enemigos” (¡otro título de capítulo!), los rusos, que buscan venganza tanto contra él como él contra ellos. En esto (de nuevo) se mezclan materiales de la película de Steven Spielberg. En busca del arca perdida y de George Miller loco max 2 (ambos 1981), mientras que la partitura de bocinas y silbatos de Juri Seppǎ y Tuomas Wainǒlä convierte esta historia de una granja y una frontera en un western suomi.

En lo que es esencialmente una película de persecución larga y vertiginosa, la acción es implacable y tiene poco respeto por los límites del sufrimiento fisiológico y mucho menos por las leyes físicas. Sin embargo, es el final lo que representa algo nuevo para Korpi. Porque si bien la película se desarrolla en gran medida en una zona anexada por Rusia, y sus diálogos son todos en inglés (otro tipo de invasión más cultural, junto con los principales puntos de referencia cinematográficos de la película), la coda incluye la primera aparición del idioma finlandés y ve a nuestro héroe solitario y autónomo finalmente descubriendo la solidaridad nacional. Es una odisea peculiar: porque aquí el hogar no es sólo el lugar donde está el corazón, sino algo velozmente móvil y capaz de reconstruirse en cualquier lugar.