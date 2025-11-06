Revisión de Train Dreams: Joel Edgerton nunca ha…

Una elegía conflictiva para una América envenenada por el destino manifiesto, la cautivadora película de Denis Johnson. 2011 La novela abarca casi un siglo, desde la rápida expansión de los ferrocarriles en el 1910s a las atronadoras carreteras del 1960s. Adaptar esta aclamada epopeya en miniatura puede parecer una tontería, pero Clint Bentley y el coguionista Greg Kwedar, que anteriormente colaboraron en cantar cantarcaptura la grandeza, la tragedia y la intimidad del trabajo de Johnson sin caer en la nostalgia por una especie de Occidente idealizado habitado por John Wayne.

Robert Grainier (Joel Edgerton), un trabajador solitario que va a donde lo lleve el trabajo a medida que la industrialización se extiende hacia el oeste, personifica la masculinidad estadounidense fuerte pero silenciosa. ​“Una vez hubo pasadizos al viejo mundo”, entona el narrador Will Patton sobre imágenes de una vía de tren que emerge de un túnel. ​“Doblarías una esquina y te encontrarías frente a un gran misterio”. Esto suena a puro romanticismo, pero rápidamente se subvierte. La película comienza con Grainier presenciando un horrible acto de violencia que lo perseguirá por el resto de sus días: un trabajador chino, acusado de algún delito desconocido o simplemente de ser notoriamente Otro, es apresado por un grupo de hombres y arrojado desde su puente ferroviario recién construido hacia su muerte, sin que Grainier apenas haya intervenido. No es tanto un incidente incitador como un presagio o una maldición.

Grainier se enamora de la vivaz Gladys (Felicity Jones) y los dos construyen una cabaña a la orilla del río y tienen una hija. Todo es felicidad pastoral hasta que les sobreviene una terrible tragedia. En términos generales, esto es todo lo que sucede, pero describir la trama es socavar uno de los muchos puntos fuertes de la película: su desarrollo no lineal de imágenes y fragmentos de la historia como si nosotros, el público, fuéramos arrastrados a la memoria de Grainier. Y estas imágenes del director de fotografía Adolpho Veloso son exquisitas: un tren de vapor rugiendo sobre un puente por la noche, un cuadro de enfoque profundo de un leñador posando dentro del tronco de un árbol medio talado, un ​“niño lobo” en un espectáculo de circo, cada uno ganando capas de significado a medida que avanza la película.

Edgerton, para quien esta película ha sido un proyecto apasionante durante años, nunca ha estado mejor como Grainier, interpretando perfectamente el papel con una especie de silenciosa desesperación. También hay encantadoras actuaciones secundarias, especialmente de William H Macy como un excéntrico experto en dinamita y Kerry Condon como una ex enfermera de la Primera Guerra Mundial que abre los ojos de Grainier a la antigua majestuosidad del paisaje.

Algunas de las asperezas de la novela han sido lijadas y hay momentos en los que amenaza con caer en el sentimentalismo. Pero aunque los largos pasajes de narración a menudo pueden parecer claramente poco cinematográficos, aquí Bentley y Kwedar han comprobado sabiamente que la prosa de Johnson es imbatible y que el público podría beneficiarse de una idea de un personaje tan interno como Grainier. Combinado con la cinematografía y la música contemplativa de Bryce Dessner, el resultado es una visión melancólica, al estilo de Terrence Malick, de un lugar brutal, hermoso y perdido para siempre en el tiempo.