Revisión de Wicked: For Good: Chu es un fraude...

La acusación de ​“todo estilo, nada de sustancia” se menciona a menudo, a veces de manera apropiada, pero ¿qué pasa con una película que tiene ni ¿Estilo ni sustancia, por mucho que intente vender, tiene ambos? Malvado: para siempre es esa imagen, una que probablemente no existiría si no fuera por la arrogancia de todos los involucrados en su creación. Su mera premisa era desconcertante: tomar un musical de dos horas y media y adaptarlo en dos largometrajes que suman casi cinco horas, la segunda de las cuales tomaría una 45 minuto segundo acto y convertirlo en algo tres veces más largo.

si el primero Malvado cuenta la historia de la floreciente relación de Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande), así como la revelación de que el Mago es un fraude y fascista, luego Para siempre se centra en las consecuencias de la rebelión de Elphaba contra el Mago, su batalla en curso por el bien de Oz y las relaciones fracturadas que quedaron a raíz de su decisión. Es, en gran medida, una réplica del material original: avanza a través de la narrativa mientras El mago de Oz sucede en segundo plano, pero va más allá de lo razonable con todo, desde escenas de acción torpemente dirigidas hasta canciones recién escritas para la pantalla.

La escritora del libro original Winnie Holzman y la coguionista Dana Fox aparentemente no encuentran nada que valga la pena decir como medio para alargar las escenas, salvo que los personajes se repitan explícitamente o aclaren lo que se mostró segundos antes. Sus vagos gestos hacia el desarrollo de la política de Oz son igualmente culpables de esto. Hacer que un personaje declare que los munchkins necesitan papeles Viajar cuando ya has mostrado a un fascista silenciando a personas (y animales) y su propaganda compartida en todas partes es solo un sombrero sobre un sombrero.

La nueva música de Stephen Schwartz para la película es igualmente culpable. Toma la letra de ​“The Girl in the Bubble”, una canción en la que Glinda, que ha vivido en una burbuja toda su vida y recientemente le regalaron una burbuja para transportarse, canta sobre cómo es una niña en una burbuja. Y, lo has adivinado, su burbuja va a estallido. El teatro musical siempre ha prosperado gracias a la capacidad de los personajes de transmitir sus pensamientos y/o emociones a través de canciones, pero ¿alguna vez se ha sentido tan estúpido y telegrafiado como esto? Cada pieza escrita o cantada que no proviene del texto original no solo se siente como una tontería, sino que es un subrayado de cada oración pronunciada y cualquier tema que se mencione, en caso de que estuvieras demasiado ocupado mirando tu teléfono.

Si hay un individuo inocente que ser encontrado en Para siemprees, al igual que con Malvadola maravillosa interpretación de Ariana Grande como Glinda. Al igual que con el primer largometraje, ella les recuerda a todos su habilidad tanto en la comedia frívola como en el drama desgarrador. En sus ojos se puede leer exactamente el viaje emocional que está atravesando Glinda. Incluso cuando la película intenta obstaculizarla, ya sea con una de las peores luces del cine contemporáneo. o con tener flashbacks que tienen una actriz infantil decir ¿Cuál es su actuación ya? presentado – Grande es una estrella y se siente aún más protagonista aquí que Cynthia Erivo.

A pesar de que todos los que los rodean ofrecen actuaciones que podrían considerarse llamativas (Jeff Goldblum), activamente malas (Michelle Yeoh) o simplemente un vacío carismático (Jonathan Bailey), Erivo y Grande brillan juntos. Los dos tienen una relación tan natural y venden tan bien la relación entre las mujeres que es un crimen cuando no están juntas, en parte porque significa regresar al aburrido y acolchado desorden que las rodea, y en parte porque son realmente buenas de ver. Sus voces y su química hacen que la película sea agradable de ver, iluminando incluso las escenas nocturnas más turbias o los decorados descoloridos que habitan.

Jon M Chu, a pesar de todas sus tendencias maximalistas, es tan fraude como su mago, y rara vez permite que lleguen los ritmos emocionales del programa porque está demasiado ocupado rodeando a sus artistas con cualquiera de los dos. CGI lodo o una cámara que no puede quedarse quieta para salvar su vida (la mayoría de las veces no hace más que girar alrededor de ellos). Quizás si no fuera por el hecho de que estaba trabajando con una expansión superficial de un acto teatral ya raído, las limitaciones de su dirección serían menos obvias. Pero, al igual que en el caso del espectáculo teatral, la mitad trasera es más débil que la primera, por lo que Para siempre carece de los números más llamativos y el brío de Malvado.

Sin sustancia ni estilo que encontrar, todo lo que queda en Malvado: para siempre Son dos actrices que hacen más que simplemente cantar a todo pulmón al ofrecer actuaciones genuinamente convincentes. Tal vez eso sea suficiente para algunos, pero después de pasar cinco horas de adaptación de Chu, es difícil no preguntarse cuánto mejor habrían sido para estas mujeres con una sola característica que perfeccionara su brillantez. Más allá de servir simplemente como medio para terminar una historia que podría haberse contado de manera más sucinta en menos de tres horas, Para siempre no tiene razón de existir.