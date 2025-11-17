Taquilla del fin de semana: Now You See Me supera a The Running Man para debutar en el n.° 1

Las franquicias y una readaptación dominaron el camino este fin de semana mientras los cines se preparan para que la temporada de invierno se acelere en las próximas semanas y, vaya, le vendría bien. Incluso con todos los nombres familiares, este fin de semana siguió siendo el fin de semana de noviembre más bajo desde el inicio de 2023, cuando las únicas películas nuevas fueron el debut como directora de Meg Ryan y una película de estreno limitado de Eugenio Derbez. Y todavía superó este fin de semana. En realidad, se trata del top ten más bajo de noviembre desde el comienzo de la pandemia y, más allá de eso, el más bajo desde 1996. No es de extrañar que el Papa se reuniera y pronunció un discurso sobre la importancia de las salas de cine y la importancia cultural de las películas.

REY de la Cosecha: Ahora me ves: ahora no Reúne 21,3 millones de dólares para ganar el fin de semana

La primera Ahora me ves La película fue un éxito sorpresa en el verano de 2013, justo cuando Lionsgate entraba en el negocio de las franquicias, con un inicio de 29,3 millones de dólares, 117,7 millones de dólares a nivel nacional y más de 351 millones de dólares en todo el mundo. Tres años después, la secuela se estrenó en junio con 22,5 millones de dólares, pero alcanzó un máximo mucho más rápido a nivel nacional con 65 millones de dólares. Pero cuando aun así recaudaron 334 millones de dólares a nivel mundial con la película con un presupuesto de 90 millones de dólares, una tercera entrega era inevitable. Puede que hayan pasado nueve años, pero los magos ladrones de los Cuatro Jinetes están de vuelta. Ahora me ves: ahora no. Estas películas nunca han sido exactamente las favoritas de la crítica, pero esta tiene la mejor puntuación del lote con un 59% ligeramente malo, frente al 51% y 34% de las dos primeras. Y el público nacional aún no ha terminado con ellos, ya que recaudó 21,3 millones de dólares durante el fin de semana. Sin embargo, la película de 90 millones de dólares busca ganar dinero en todo el mundo, y ha comenzado con 75 millones de dólares en total.

Cuentos del top 10: El hombre corriendo comienza en segundo, Depredador: Tierras baldías Cae a Tercera

Cuando se le preguntó si había alguna película que le encantaría rehacer, Edgar Wright mencionó una. Arnold Schwarzenegger reveló recientemente que había una película en la que desearía tener una segunda oportunidad. Ambos se refirieron a la misma película: El hombre corriendo. Schwarzenegger (e incluso Tom Cruise) compartieron su amor por la readaptación que hizo Wright del libro de Stephen “Richard Bachmann” King. Los críticos han sido menos entusiastas, con una calificación ligeramente nueva del 64% en el Tomatómetro, ligeramente mejor que la versión de 1987 (59%). Si inflamos el fin de semana de estreno de la película de Schwarzenegger, equivaldría a aproximadamente 23,2 millones de dólares actuales. La versión de Wright acaba de abrir con 17 millones de dólares.

Probablemente esto sea un poco decepcionante para Paramount, esperando que un poco de nostalgia por una película poco exitosa se traduzca en buena voluntad para una versión más fiel. Wright Conductor de bebé comenzó con 20,5 millones de dólares en el verano de 2017 y llegó a recaudar más de 107 millones de dólares a nivel nacional y casi 227 millones de dólares en todo el mundo. Hombre corriendo ha comenzado con una recaudación global de 28 millones de dólares. Ha habido 35 vacantes en noviembre en la región de 15 a 20 millones de dólares. Todos menos 10 de ellos alcanzaron al menos 50 millones de dólares, pero sólo tres lo han hecho desde 2010. Eso es un pequeño consuelo para el mayor presupuesto de la carrera de Wright con 110 millones de dólares. Pero son las mejores probabilidades que podemos darle a la película en este momento.

Depredador: Tierras baldías sufrió una gran caída del 68% desde su apertura de $40 millones el fin de semana pasado hasta $13 millones. Pero sólo han sido necesarios 10 días para que la película de Dan Trachtenberg sea el segundo estreno nacional más taquillero de toda la franquicia con 66,3 millones de dólares. Había esperanza de que las cifras se acercaran un poco más a las de Credo IIpero el segundo fin de semana tiene más en común con otra secuela: Tontos y más tontos para. Ese cayó a $14 millones en el segundo fin de semana después de una apertura de $36,1 millones. Esta caída ahora pone un freno potencial a Páramos siendo el primero Depredador La película superará los 100 millones de dólares. La buena noticia es que todavía tiene la semana de Acción de Gracias para ayudar a impulsarlo, justo cuando necesita ese impulso para superar el hito, pero esto podría parecerse más a $ 95 millones brutos de lo que nadie esperaba la semana pasada. Más importante aún, quiere ser el primero Depredador película que recaudará más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Cuanto más se acerque a los 250 millones de dólares, más fácil será declarar que la película generará ganancias cuando salga de los cines. En este momento asciende a 136 millones de dólares a nivel mundial, y la realidad es que esta franquicia, sin importar lo buena que pueda llegar a ser, tiene un techo y no ha aumentado significativamente su base de fans en 38 años.

Los números de Colleen Hoover lamentándote Puede que no esté en la misma liga que el año pasado. Termina con nosotrospero se está convirtiendo en un pequeño éxito para Paramount. El boca a boca realmente ha impulsado esto desde su tibia apertura de 13,6 millones de dólares. Ahora en su cuarto fin de semana con otros $4 millones, tiene casi $45 millones a nivel nacional y suficiente alcance global para generar ganancias. De nuevo, no Termina con nosotros ganancias, pero una victoria siempre es una victoria, y esta semana tendrá uno de los 10 mejores múltiplos desde la apertura hasta la recaudación final para un lanzamiento amplio este año, una lista que actualmente incluye Pecadores, Uno De Ellos Días, Los Chicos Malos 2, Jurassic World: Renacimiento, Ojos De Corazón, Paddington En Perú, Elio, Armas, Bosquejoy F1: La película.

Scott Derrickson Teléfono negro 2 es ahora la película más taquillera que se estrenará este octubre. Otros 2,6 millones de dólares este fin de semana fueron más que suficientes para aprobar Tron: Ares por el primer puesto en lo que fue el peor octubre desde 1998, cuando los ingresos más altos de ese mes fueron Antz, Hora puntay Qué sueños pueden venir. Teléfono negro 2 asciende a 74,6 millones de dólares a nivel nacional y supera los 125 millones de dólares en todo el mundo. Nada mal para un presupuesto de 30 millones de dólares. También es la primera vez que una película de terror estrenada durante el mes de Halloween acaba ganándolo desde Sierra IV allá por 2007.

Sony Classics mostró un cartel con la inauguración de Núremberg el fin de semana pasado. El inicio de $ 3,8 millones en su lanzamiento más amplio fue también el mayor estreno de su historia. Esta semana recaudó otros 2,6 millones de dólares para elevar su total a 8,7 millones de dólares, ya su segunda película más taquillera desde la pandemia. Convertirse en Led Zeppelin a principios de este año recaudó $ 10,4 millones, convirtiéndose en su primera recaudación nacional de $ 10 millones desde 2015. La dama de la furgoneta. Núremberg Está previsto que se convierta en el segundo.

Neon ha tenido éxito en la forma en que ha manejado las películas de Osgood Perkins. el año pasado piernas largas fue un éxito incuestionable, creando un misterio en torno a lo que fue, abriéndolo con un fin de semana de $ 22,4 millones y alcanzando más de $ 74 millones a nivel nacional y $ 126 millones en todo el mundo con un presupuesto de $ 10 millones. A principios de este año se presentó su adaptación del cuento de Stephen King, el monoabrió con $14 millones, obtuvo cerca de $40 millones a nivel nacional y casi sumó $69 millones en todo el mundo con un presupuesto de $11 millones. Esa película incluso llegó con una promesa (o advertencia, dependiendo de su kilometraje de Osgood) de que tenía otra película en proyecto para 2025.

eso fue Guardiáncon breve Mono coprotagonista Tatiana Maslany. Lo mantuvieron tan en secreto que retuvieron las proyecciones de la mayoría de la prensa del país fuera de Nueva York y Los Ángeles y postergaron esas críticas tanto tiempo como pudieron. Ya sabes, para “preservar el secreto”, una frase común que se usa como escudo para el verdadero secreto, que es “Saben que esto no es bueno”. Pero las críticas llegaron. El 50% de los críticos lo aprueba, y sólo 2,5 millones de dólares en clientes pagaron por la experiencia en 1.950 salas. Es la puntuación más baja del Tomatómetro de la carrera de Perkins, siendo el mínimo anterior el 59% de Soy la cosa bonita que vive en la casa para Netflix.

Yorgos Lanthimos Bugonia ha tenido una pequeña racha decente después de su expansión. Otros 1,6 millones de dólares en su tercera semana de extensión lo elevan a 15,6 millones de dólares. Esa es la tercera mejor cifra para una película que se estrena en versión limitada. El esquema fenicio y Amistad Ambos comenzaron en seis salas y terminaron ganando 19,5 millones y 16,2 millones de dólares, respectivamente. Bugonia al menos pasará Amistad. Las mejores expansiones de lanzamiento limitado desde la pandemia han sido Todo en todas partes y a la vez (77,1 millones de dólares), Un hombre llamado Otto ($64,2 millones) y el propio Lanthimos Pobres cosas (34,5 millones de dólares). Vivimos en el tiempo es el único lanzamiento de plataforma desde 2024 que ha recaudado más de 20 millones de dólares.

También en el top 10 de esta semana, Amazon/MGM El aceite de Sara ganó 2,3 millones de dólares para llevar su total a 8,6 millones de dólares. Finalmente, terminando una racha de cuatro semanas en el top 10 está la película de anime. El hombre de la motosierra – La película: Arco de Rezeque recaudó 1,6 millones de dólares para elevar su total nacional a más de 41 millones de dólares y el total global a más de 160 millones de dólares. Mientras tanto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- La película – Infinity Castle Ganó otros 52 millones de dólares en China este fin de semana para elevar su total global a 730 millones de dólares.

Más allá del top 10: Malvado relanzamientos, Una batalla tras otra Cruza los $200 millones en todo el mundo

En preparación para el rebaño de la próxima semana, Universal relanzó Malvado en 2.195 salas y añadió 1,2 millones de dólares a su total teatral. Lynne Ramsay Muere mi amor cayó a 977.000 dólares en su segundo fin de semana. Mubi espera que Jennifer Lawrence desempeñe un papel importante en la conversación sobre los premios de esta temporada. La película ha recaudado 4,9 millones de dólares hasta ahora. Una película que definitivamente está en la lista de premios es la de Joachim Trier. Valor sentimental que se trasladó a 28 salas este fin de semana donde recaudó 380.000 dólares. Neon puede comparar su movimiento con otras películas que pasaron de 4 a 28 salas, como Sexo, mentiras y cintas de vídeo. ($602,760), Nebraska ($325,755), Hombre irracional ($255,243), El matador ($233,072) y este año Splitsville ($175,082), también de Neón. Valor ha ganado $663,000 hasta la fecha. Finalmente, Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra ha superado la marca de los 200 millones de dólares en todo el mundo.

En la vid: Malvado: para siempre Llega

La conclusión (o segundo acto) de la adaptación de Broadway que comenzó en las salas de cine el pasado noviembre llega en Malvado: para siempre. Seguramente será uno de los estrenos más importantes del año, pero también espera encontrar algo de gloria en los Oscar. Sony lanzará su propia secuela (tomada de Lionsgate) en Sisu: Camino a la venganza. La película de acción cuenta actualmente con un 95% en el Tomatómetro tras su estreno en el Fantastic Fest en septiembre. Searchlight Pictures también está lanzando la película con buenas críticas (96%) Familia de alquilerprotagonizada por Brendan Fraser.

Lista completa de resultados de taquilla: del 14 al 16 de noviembre de 2025

