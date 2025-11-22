Un muro de risas: Edie Baskin sobre fotografiar los primeros 25 años de Saturday Night Live | Entrevistas

El 11 de octubre de 1975, se transmitió por NBC el primer episodio de “Saturday Night Live”, y los créditos iniciales presentaban una serie de fotografías de Manhattan tomadas por la modelo convertida en fotógrafa (y mi prima) Edie Baskin. Fue la única fotógrafa del programa durante sus primeros 25 años, y sus ahora icónicas imágenes del elenco y los presentadores, realzadas con gráficos en color dibujados a mano, sirvieron como tomas intermedias entre los comerciales y la transmisión.

Esas fotografías de luminarias, incluidos Steve Martin, Burt Reynolds, Carrie Fisher, The Rolling Stones, Lily Tomlin y, finalmente, los jugadores de “The Not Ready for Prime Time” John Belushi, Gilda Radner y Dan Aykroyd, ahora se han recopilado en un libro llamado En vivo desde mi estudio: el arte de Edie Baskinpublicado por Simon & Schuster Books.

En una entrevista, nos habla sobre cómo consiguió el trabajo y su técnica en evolución.

¿Cómo empezó a interesarse por aumentar las fotografías con color y agregar elementos gráficos?

Algunas personas lo estaban haciendo en ese momento. Jean Pagliuso y Benno Friedman lo hacían de manera un poco diferente. Tenía novio y nos fuimos de viaje a través del país. Uno de los lugares a los que fuimos fue Las Vegas. Me encantaron las fotos de Las Vegas, así que decidí ponerles un poco de color y luego en otras fotos, fotos que había hecho de algunas vacas.

¿Qué usas? ¿Pintar? ¿Lápices de color?

Sí, óleos fotográficos Marshall, juegos de lápices, tizas, cualquier cosa que produzca color.

Cuando le pones color a una foto en blanco y negro, ¿qué significa para ti esa interacción??

Me gustaría verlo transformarse en algo que he hecho.

¿Cómo te involucraste?

Conocí a Lorne Michaels en una partida de póquer en el Chateau Marmont. Y solo éramos un grupo de nosotros que pasamos el rato y fuimos juntos a Las Vegas. Éramos sólo un grupo de niños. Y luego regresé a Nueva York. Ya había vivido allí antes, pero me estaba tomando un pequeño descanso.

Hizo un especial de Lily Tomlin. Y me contrató para eso porque éramos amigos. Fue como: “Montemos un espectáculo en el corral”. Sólo Lorne consiguió un trabajo de verdad. Regresé a Nueva York y Lorne supo que estaba allí. Entonces me llamó y me dijo que tenía un programa de televisión nocturno. Y él regresaba a Nueva York y dijo: “Vamos a colgar”.

Lo invité a venir a mi loft, donde había estado haciendo mi trabajo de fotografía por mi cuenta. Y le pedí que bajara y viera mi trabajo. Estaba muy orgulloso de mis fotos. Le gustaron esas y las fotografías de mi viaje a través del país, y me preguntó si podía hacer lo mismo en la ciudad de Nueva York por la noche. Le dije: “Sí, estoy seguro de que podría”. Lo hice y luego me llamaron a NBC para mostrárselo a un par de personas creativas allí, y les gustó. Así que salí a la calle a filmar la secuencia del título, que se convirtió en los créditos iniciales.

Los parachoques comenzaron en el segundo show. Era amigo de Paul Simon, les presenté a Paul y Lorne y rápidamente se hicieron amigos. Entonces Paul hizo el segundo show, le tomé una foto parado junto a un piano y la teñí. Y lo usé como parachoques.

¿Qué te enseñó tu experiencia como modelo sobre la interacción con los sujetos de tus fotografías?

Siempre trato de hacer que la gente se sienta cómoda y bienvenida.

Crédito: Edie Baskin.

Voy a preguntarte acerca de algunas de las imágenes del libro que pensé que representaban un rango que vale la pena discutir. Empecemos por Paula Prentiss y Richard Benjamin, actores que estuvieron y siguen casados. Realmente capturaste su química.

Fueron realmente geniales juntos, muy felices juntos y animados juntos.

Las cabezas parlantes. Esa fue una de las más sutiles en cuanto a tus añadidos a la imagen, casi como sepia, un toque muy ligero.

No tomé una decisión consciente. Fue lo que hice en ese momento y cómo crecí, cómo entré y salí de diferentes cosas. Y eso era más de lo que estaba haciendo en ese momento. Hice un garabato en su blusa. Le puse algo de color piel. Fue entonces cuando recién empezaba a trabajar con el color de piel.

Tu retrato de Teri Garr es mucho más vívido y realmente expresa su vitalidad.

Ese es uno de mis favoritos de todos los tiempos y ella dijo que le gustaban todos. Teri era amiga mía. Estábamos juntos en una clase de baile y la conozco de toda la vida.

Y donaste algunos de los originales a UCLA.

Una serie de mis obras pintadas a mano. Sí, lo llamo mi muro de risa.