Una conversación con las estrellas y el director de Springsteen: Líbrame de la nada

El tan esperado Bruce Springsteen película biográfica acaba de llegar a los cines y, aunque las críticas son mixtas, el público le da a la película una puntuación Popcornmeter del 84%, diciendo que es “brillante y emotiva”. También elogian la actuación de Jeremy Allen White como el músico icónico. “White hace un gran trabajo al representar ambos lados del personaje principal: el showman que cobró vida y lo dejó todo en el escenario, y el recluso que fue perseguido por su pasado”. escribe un miembro de la audiencia. Algunos críticos son Sin embargo, dándole a White el debido crédito. Uno crítico informó que su actuación “merece reconocimiento por su potente moderación. Tiene el rostro perfecto para interpretar a un cantante que también encarna un espíritu estadounidense rudo y de clase trabajadora.“

Anticipándose al estreno de la película, la corresponsal de Rotten Tomatoes, Nikki Novak, habló con White, Odessa Young y Scott Cooper sobre cómo hacer la película biográfica y tener a Springsteen en el set. Cooper también se sentó con Jacqueline Coley de RT para un episodio del Awards Tour Podcast, donde revisó su histórica filmografía, desde la dirección de Jeff Bridges hasta su película ganadora del Oscar. corazon loco. Vea la entrevista completa a continuación.

Springsteen: Líbrame de la nada ya está en los cines. Reserva tus entradas en fandango hoy.