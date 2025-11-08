Vince Gilligan y Rhea Seehorn hablan sobre esa secuencia de barra salvaje en Pluribus (Spoilers)

La nueva serie tan esperada de Breaking Bad y Mejor llama a Saúl creador Vince Gilligan finalmente está aquí, y hasta ahora, Pluribus es un éxito tanto de público como de crítica. El peculiar misterio de ciencia ficción, que estrenó sus dos primeros episodios el 7 de noviembre, protagoniza Mejor llama a Saúl alumbre Rea Seehorn como una novelista romántica hastiada que descubre que es una de las pocas personas que no han sido afectadas por un virus misterioso y de otro mundo que se propaga por todo el planeta.

Gilligan, Seehorn y coprotagonista Karolina Wydra se sentó con el corresponsal de RT, Mark Ellis, antes del estreno del programa para hablar sobre cómo trabajar en Pluribusde Gilligan regresando a su Expediente X raíces y entrenamientos del fin del mundo hasta un desglose de los episodios inaugurales, incluida esa escena de bar salvaje del episodio 1.

Mark Ellis para Rotten Tomatoes: ¿Qué te hizo querer volver al mundo de la ciencia ficción? ¿Fue el espectáculo? ¿Fue el concepto? ¿Fue simplemente un deseo de volver a contar ese tipo de historias?

Vince Gilligan: Era el personaje. El personaje condujo al concepto. Bueno, supongo que primero fue un concepto, técnicamente, lo que llevó a un personaje. El personaje originalmente era un protagonista masculino, pero luego fui conociendo a Rhea Seehorn. Todos nosotros estábamos haciendo Mejor llama a Saúly ella estuvo tan maravillosa en ese programa que dije: “Necesito estirarme un poco y crear un programa sobre una protagonista femenina”. ¿Y quién mejor que Rea?

Así que sí, no estaba buscando volver a la ciencia ficción exactamente. Simplemente voy hacia donde me llevan las ideas.

